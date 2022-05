Oggi l’ultima puntata di Verissimo: gli ospiti di Silvia Toffanin per l’arrivederci

Si chiude oggi un’altra stagione di Verissimo, una edizione di successo che ha visto Silvia Toffanin “farsi in due”. La conduttrice infatti ha accettato la proposta di Mediaset ed è andata in onda sia al sabato che alla domenica con il suo Verissimo portando a casa, soprattutto nella prima parte della stagione televisiva, dati di ascolto che nel fine settimana di Canale 5 non si vedevano da tempo. Oggi 28 maggio 2022 ultima puntata e l’arrivederci a settembre, probabilmente di nuovo con due puntate a settimana, anche se questo poi, lo scopriremo solo in sede di presentazione dei palinsesti. E si chiude con una puntata ricchissima di ospiti questa edizione di Verissimo. Non ci resta che scoprire tutte le anticipazioni per l’ultimo appuntamento del programma di Canale 5.

Verissimo chiude i battenti: le anticipazioni e gli ospiti del 28 maggio 2022

Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”.

E poi momento romanticismo: Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in esclusiva, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio a due settimane di distanza dal si. I due infatti si sono sposati 15 giorni fa sul Lago di Como. E ancora, in studio un’altra coppia sempre più innamorata, quella formata dal modello e influencer Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci.

E poi tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo anche Bianca Guaccero, che pare avrà qualche novità da rivelare; Iva Zanicchi che torna nello studio di Canale 5 per parlare del suo nuovo libro; e Ida Platano, tra le protagoniste di “Uomini e Donne”. Puntata quindi ricchissima anche quella di oggi per il pubblico di Canale 5 che potrà godersi un pomeriggio all’insegna delle interviste di Silvia Toffanin.

Da sabato 4 giugno e per tutto il mese di giugno, “Verissimo” riproporrà le interviste più coinvolgenti realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione. Non si andrà invece più in onda alla domenica.