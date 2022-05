Silvia Toffanin “chiude” Verissimo e dà l’arrivederci alla prossima edizione

E anche per Verissimo è arrivato il momento di salutare il pubblico di Canale 5, almeno per le puntate inedite. Silvia Toffanin ha salutato il pubblico di Mediaset, ricordando comunque che il programma ancora non andrà in ferie in modo definitivo. Verissimo infatti andrà in onda oggi, 29 maggio, con l’ultima puntata della domenica con le interviste più emozionanti e poi continuerà anche nelle prossime settimane con il “meglio di” al sabato pomeriggio. La Toffanin ha quindi invitato il pubblico a continuare a seguire Verissimo e ha poi ringraziato per questa nuova edizione di successi. “Ci tenevo a ringraziare moltissimo tutti gli ospiti che sono stati con me a Verissimo” ha detto la conduttrice di Canale 5 per i saluti finali.

I saluti di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo

Dopo aver ringraziato tutti gli ospiti che hanno reso speciale questa edizione di Verissimo, la Toffanin ha anche ringraziato tutta la sua squadra, con un super grazie per chi lavora dietro le quinte e fa si che il programma possa andare in onda. “Loro per me sono una famiglia” ha detto Silvia, parlando di giornalisti, autori, redattori, e di tutte le persone che lavorano al programma. Ed è per questo motivo che ha deciso di presentarli salutando il pubblico nell’ultima puntata di Verissimo. E poi l’arrivederci al pubblico che anche quest’anno ha seguito con affetto il programma: “Noi ci rivediamo a settembre” ha detto la Toffanin con gli occhi lucidi di certo felice per i successi di questa ultima edizione del suo Verissimo.

Vi ricordiamo quindi che oggi Verissimo, andrà in onda con la sua ultima puntata in replica alla domenica. E poi dalla prossima settimana ci saranno alcune delle interviste più emozionanti di Silvia Toffanin ai suoi ospiti ma solo al sabato.