Uomini e Donne numeri pazzeschi a fine maggio: si vola con 3 milioni di spettatori, programma tra i più visti

Incredibile i numeri che riesce a portare a casa Uomini e Donne in questo finale di stagione. La puntata di ieri, 30 maggio 2022, è stata vista da oltre 3 milioni di spettatori nella sua prima parte. E va detto, che Rai 1, si è difesa abbastanza bene con Oggi è un altro giorno, che incassa sempre la sua classica media. Ma i risultati di Maria de Filippi sono assolutamente eccezionali. E oggi probabilmente si replicherà visto che alla fine, la scelta di Luca non è andata in onda integralmente ieri. Domani si chiude un’altra stagione di successi con la scelta di Veronica e anche quest’anno, Uomini e Donne, almeno per numeri, ha portato a casa una edizione super. Abbiamo qualche perplessità sui contenuti, ma quella, è un’altra storia.

Vediamo quindi nel dettaglio i dati auditel che ieri Uomini e Donne ha incassato, numeri davvero da prima serata per Canale 5 che potrebbe farci un pensierino.

Gli ascolti del 30 maggio 2022: i numeri di Uomini e Donne sono pazzeschi

Nel pomeriggio del 30 maggio 2022, Uomini e Donne è stato visto da Uomini e Donne si porta al 29.5% con 3.046.000 spettatori (finale 2.791.000 – 30.9%). Purtroppo però Mediaset non riesce poi a tenersi il pubblico stretto, visto che si scappa. Va detto che dopo Uomini e Donne, ieri, per venti minuti il pubblico ha visto il nulla. 5 minuti di day time dell’Isola dei famosi spalmati tra promo di nuove serie e nuove soap. Un suicidio per il traino di Brave and Beautiful che è praticamente inesistente. Brave and Beautiful si ferma a 1.626.000 con il 19,86% di share.

Con i numeri incassati ieri, Uomini e Donne diventa il programma più visto del day time di Canale 5 ma non solo. Visti i numeri della prima serata, anche in generale uno dei programmi più visti della giornata.

Gli ascolti del 30 maggio 2022: niente da fare per Rai 1

Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.781.000 spettatori (16.5%) e Sei Sorelle fa compagnia a 1.563.000 spettatori (18.4%). Non parte male la soap di Rai 1, vedremo nei prossimi giorni se il pubblico si affezionerà.