Caterina Balivo e Guido Maria Brera insieme al MCS raccontano il primo incontro e alcune scelte di vita

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del MCS ieri sera anche Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera. E’ la loro prima volta insieme in tv e la conduttrice pensa sarà anche l’ultimo. A Maurizio Costanzo non si può dire di no e la coppia si è raccontata passando dal loro primo incontro al perché la Balivo ha lasciato ‘Vieni da me’, il suo programma su Rai 2. Anche Costanzo aggiunge i suoi ricordi e ripensa a una lettera scritta da Caterina: aveva solo 10 anni e chiedeva di partecipare al Costanzo Show. Aveva già tutto chiaro in mente, la sua voglia di entrare nel mondo dello spettacolo. Ci ha messo un po’ di tempo in più ma dopo 30 anni è addirittura con suo marito sul palco tanto desiderato. “Il fascino del Costanzo è davvero unico, mi piace che siamo tutti core a core e con mio marito accano”.

Il primo incontro tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera

Lei conduceva Festa italiana, lui stava scrivendo un libro ed era in un periodo terribile della sua vita. “Ci siamo incontrati in un bar ai Parioli in uno di quegli incontri che sembrava andare malissimo e poi non ho capito come è andata così bene”. Oggi hanno due figli ma Brera è padre di altri due ragazzi dal primo matrimonio. La Balivo fa fatica con Pio e Amedeo ma riesce a sorridere ad ogni battuta.

Perché Caterina Balivo ha lasciato Vieni da me?

La conduttrice vuole risponda Brera: “Perché secondo me il programma era molto impegnativo facevo questo programma da 15 anni tutti i giorni e una donna con un marito impegnativo e una famiglia impegnativa…”. Arrivano le battute di Pio e Amedeo ma Caterina Balivo non ci sta: “Ricordiamo che è arrivato il covid ma è anche che a un certo punto la vita ti scorre e si può fermare e ho avuto voglia di avere di nuovo la mia vita e ciao a tutti“.

E’ pronta però per la conduzione di due nuovi programmi su due reti diverse. Il primo è “Chi vuole sposare mia mamma?” ma dell’altro programma non dice nulla, non ancora.