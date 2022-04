Guido Maria Brera, il marito della Balivo: parole d’amore per Caterina

Guido Maria Brera appare poco sui social con sua moglie Caterina Balivo, sempre riservato ma questa volta al Corriere della Sera si è lasciato andare anche a una dichiarazione d’amore. Non ha usato parole sdolcinate ma ha rivelato cosa ama di sua moglie, cosa ammira tanto nella donna che ha sposato, che gli ha fatto credere per la seconda volta nel matrimonio. Guido Maria Brera ha avuto due figli dalle prime nozze, poi sono nati Guido Alberto e Cora. L’intervista concessa al Corriere della Sera parte dal suo successo di scrittore, Davoli è alla seconda stagione di una fortunatissima serie. Ma al gossip piace tanto conoscere un po’ della vita privata dei personaggi famosi. Caterina Balivo ha fatto molto per lui, per la famiglia, in piena pandemia ha scelto di restare a casa per proteggere soprattutto il marito, oggi non ha un suo programma televisivo.

Guido Maria Brera, l’amore per Caterina Balivo

“Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore” sono le parole con cui Brera ha descritto l’amore per sua moglie. E’ questo che più di tutto li unisce, ed è una dichiarazione d’amore che prosegue: “Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”. Niente di così romantico ma molto di più.

Ai due figli di 9 e 4 anni vieta i videogiochi e non vuole che studino più di un’ora e mezza, poi devono fare attività all’aperto: “Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta”.

Dal 22 aprile su Sky e Now è disponibile la seconda stagione di Diavoli, otto nuovi episodi girati tra Londra e Roma, ovviamente con i due grandi protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Guido Maria Brera è l’uomo del momento, scrittore, produttore, mago della finanza, marito di Caterina Balivo.