Antonella Clerici chiude E’ sempre mezzogiorno ma si torna a settembre con altre ricette, sorrisi e buon umore

Il 3 giugno segna la fine di molti dei programmi del day time di Rai 1 che ci hanno tenuto compagnia da settembre a oggi. Era il 13 settembre, come ha ricordato Antonella Clerici oggi, quando è iniziata la seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno in un clima sicuramente diverso rispetto al 2020, quando si facevano i conti con la pandemia e l’emergenza covid. Una stagione, quella di E’ sempre mezzogiorno, iniziata con le regole strettissime, a causa dell’alto numero di contagi del nostro paese, anche alcuni dei protagonisti del programma di Rai 1 si sono assentati proprio a causa del covid. Ma oggi si fa festa. Segno che per fortuna le cose stanno andando nel verso giusto, che la normalità che tanto ci è mancata sta pian piano tornando. Ed è per questo che anche l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno è stata una vera festa, con tutti i protagonisti che hanno reso questa seconda stagione, una stagione di successo, chiamati a salutare, anche in “borghese” i telespettatori. Non era facile la missione di Antonella Clerici. La prova del cuoco, anche nei mesi di pandemia, quando andrò in onda, quando tutta l’Italia era ferma in casa, con il pubblico davanti alla tv a causa del lockdown, non aveva saputo attirare l’attenzione, di nuovo.

Lo ha fatto invece la Clerici arrivando a riportare una fascia che si era persa, ferma al 12% di share, a numeri che non si vedevano da anni su Rai 1, nuovamente vicini, in alcuni mesi dell’anno, anche al 18%. Una cosa che la conduttrice, nelle ultime settimane, prima di chiudere questa edizione di E’ sempre mezzogiorno, ha fatto più volte notare.

Nell’ultima puntata c’è solo spazio per i grazie, per il pubblico e per tutta la squadra di Rai 1 ma in questa settimana, la conduttrice, non si è trattenuta e si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe.

L’arrivederci di Antonella Clerici al pubblico di E’ sempre mezzogiorno

La Clerici, in versione figlia dei fiori con un bellissimo abito fucsia, si è quindi congedata dal pubblico di Rai 1, dando l’arrivederci alla prossima stagione. Si torna a settembre, per altre ricette ( sono stati preparati quest’anno oltre 700 piatti); con consigli e idee ma soprattutto con la leggerezza e il buon umore che caratterizzano il programma di Rai 1.