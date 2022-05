L’ira di Antonella Clerici: “Mancano solo 4 puntate e mi permetto di dirlo”

La rabbia di Antonella Clerici esplode come sempre con il garbo che la contraddistingue, non c’è bisogno di alzare la voce ma chissà se le sue parole faranno riflettere tutti. E’ l’ultimo girono di maggio, è l’ultima settimana di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici avrebbe magari preferito accogliere il suo pubblico solo con sorrisi e buone notizie ma la conduttrice riflette: “E’ un mondo strano questo che va un po’ all’incontrario…”. Entra come sempre canticchiando, come sempre si ferma al centro dello studio per salutare tutti i telespettatori, per accoglierli nel suo bosco, nella sua cucina. E’ sempre mezzogiorno è un programma allegro e leggero ma mai stupido, mai eccessivo, lo guardano le famiglie, i bambini, tutti. Ancora una volta però non ci sono buone notizie, non è il covid, non è la guerra, è l’ignoranza che sembra regnare per molti.

Antonella Clerici e le assurde notizie di un mondo che va all’incontrario

Tre pessime notizie: “Un mondo dove in nome della salvezza del pianeta viene imbrattata la Gioconda e ne abbiamo parlato anche ieri” le abbiamo viste tutte le immagini. E’ solo l’inizio perché una dopo l’altra le notizie, i comportamenti di troppi individui sono incomprensibili.

Antonella Clerici prosegue: “Un mondo dove sui social per esempio imperversa un’odiosa challenge che si diverte a prendere in giro le donne in sovrappeso, pensate uno che arriva a pensare una cosa del genere”. Poi conclude con la triste notizia di oggi: “Un mondo dove si profana, è notizia di questa mattina, la tomba di Alfredino Rampi il ragazzino che è morto nel pozzo 41 anni fa, l’hanno profanata con delle svastiche“.

“Insomma, visto che mancano solo 4 puntate alla fine mi permetto di dire meno ignoranza, perché di ignoranza si tratta, e molta più normalità, quella che cerchiamo di fare entrare ogni giorno nelle vostre cose con la nostra leggerezza ma anche con il nostro pensiero positivo, che tanto manca”. Speriamo che il messaggio arrivi almeno a una parte delle persone a cui è diretto.