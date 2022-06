La vita in diretta si congeda con il 20% di share, Pomeriggio 5 resta indietro

Ultimo scontro della stagione televisiva quello del 3 giugno 2022, tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. Tra i due programmi, da settembre 2021 a giugno 2022, non c’è stato confronto. Rai 1 ha sempre dominato nella fascia tra le 17 e le 18,45 con il programma di Barbara d’Urso rimasto molto indietro. Canale 5 paga l’insensata scelta di aver accorciato Pomeriggio 5 ma non solo. La partenza alle 17,30 passate, ha praticamente reso impossibile per Barbara d’Urso anche solo provare a competere con il suo dirimpettaio, visto che La vita in diretta, partiva praticamente quasi mezz’ora prima, senza stacchi pubblicitari che potessero portare lo spettatore altrove. E anche l’ultimo faccia a faccia, quello del 3 giugno, si è chiuso con la schiacciante vittoria de La vita in diretta che si congeda dal pubblico, lasciando il testimone a La vita in diretta estate, o meglio a Estate in diretta.

Vediamo quindi i numeri dell’ultimo confronto tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta.

La vita in diretta chiude con il 20% di share: Alberto Matano regna incontrastato

Nelle ultime due settimane, Pomeriggio 5 ha riavvicinato il programma di Rai 1, complice anche un calo de La vita in diretta, sceso nel periodo estivo, sotto i 2 milioni di spettatori. Rarissime le vittorie di Pomeriggio 5, si possono contare sulle dita di due mani.

I fati dell’ultimo faccia a faccia, riassumono un po’ quella che è stata la battaglia tra Rai 1 e Canale 5 in tutta questa stagione televisiva, battaglia che ha un solo vincitore e porta il nome di Matano. La Vita in Diretta ha chiuso con 1.490.000 spettatori con il 18.4% nella presentazione dalle 17:10 alle 17:24 e 1.709.000 spettatori con il 20.2% dalle 17:24 alle 18:41. Pomeriggio Cinque ieri è stato visto da 1.277.000 spettatori pari al 16% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:38 e 1.312.000 spettatori pari al 15.4% dalle 17:41 alle 18:25 (I Saluti di 10 minuti a 1.180.000 e il 13.4%). Vedremo se da lunedì continuerà a dominare Rai 1 oppure se per gli ultimi giorni di messa in onda, Pomeriggio 5 tornerà a conquistare lo scettro!