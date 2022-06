Ascolti tv: Mina Settembre fa un altro miracolo, Non è l’Arena al 7%

Serena Rossi è una garanzia per Rai 1. Quest’anno ( e nel 2021) l’attrice ha regalato davvero grandi soddisfazioni alla rete grazie a due delle serie di cui è stata protagonista. Media di oltre 5 milioni di spettatori per Mina Settembre ( che è tornata in replica dalla passata settimana nella prima serata di Rai 1), oltre 6 milioni di spettatori per La sposa, tra le fiction più viste del 2022 sulla rete. E continua ancora a stupire: le repliche di Mina Settembre, crescono in ascolti rispetto a domenica scorsa e il 5 giugno 2022 regalano una vittoria facile facile alla rete ammiraglia Rai. Con quasi 3 milioni di spettatori, la fiction Mina Settembre vince la serata battendo Canale 5 che propone Avanti un altro pure di sera.

Grande attesa questa mattina anche per i dati di ascolto della puntata di ieri di Non è l’Arena che ha visto Massimo Giletti protagonista da Mosca, con tanto di mancamento in diretta per un calo di zuccheri.

Vediamo quindi i numeri della serata di ieri.

Gli ascolti del 5 giugno 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Con 2.802 milioni di spettatori e il 17.7% di share, Mina Settembre fa un vero e proprio miracolo e vola nel prime time di Rai 1.

Su Canale5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.107.000 spettatori (6.5%) e The Blacklist 612.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno è scelto da 817.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Via dei Matti N°0 ha incollato 696.000 spettatori (4.7%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 888.000 spettatori pari al 7.1%.

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 568.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Portogallo-Svizzera di Nations League segna 509.000 spettatori (3%). Sul Nove Nemico pubblico è seguito da 324.000 spettatori (2.3%)