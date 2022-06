Proposta di matrimonio a X-Factor 2022 ma Fedez dimentica il testo

Sono appena iniziate le riprese per X-Factor 2022 e già c’è una serie di emozioni che fanno notizia. Questa volta è la proposta di matrimonio di uno degli spettatori presenti in studio. Simone si è inginocchiato chiedendo la mano alla sua compagna ma prima aveva già chiesto aiuto a Fedez e Francesca Michielin. Il rapper non si fa certo pregare per gesti così romantici ma come sempre si emoziona e non svolge il suo ruolo nel modo perfetto. Poco importa, la proposta di matrimonio è venuta benissimo e lei ha detto sì. Tutto è avvenuto durate la registrazione delle audizioni, quelle che vedremo nella prossima edizione. Dovremo attendere un bel po’ di tempo per le puntate ma le anticipazioni svelano un po’ di emozioni. Prima i presunti problemi tra Fedez e Ambra Angiolini smentiti da loro stessi con un balletto di T’appartengo, poi la proposta di matrimonio con testimoni la conduttrice e il giudice.

La proposta di matrimonio di Simone durante le audizioni di X-Factor 2022

Orami non è più una novità e Fedez lo sa bene, lui è stato tra i primi ad inginocchiarsi davanti a Chiara Ferragni durante un suo concerto e a chiederle la mano. Le coppie di fidanzati però continuano a trovare questa proposta sotto gli occhi di tutti molto originale e ovviamente Francesca Michielin e Fedez hanno accettato di dare una mano all’emozionato promesso sposo.

E’ una spettatrice che ha pubblicato il video su Tik Tok svelando cosa è accaduto mentre registravano le audizioni. La Michielin e Fedez hanno accolto Simone e poi lo anno accompagnato tra il pubblico a prendere la sua fidanzata. Ai due testimoni il compito di cantare “Magnifico” ma il rapper dimentica le parole oltre a sbagliare il nome del ragazzo.

Simone non ha badato a tutto questo, si è inginocchiato e ha prima spiegato il perché è così innamorato della sua compagna e poi le ha chiesto di passare con lui il resto della vita. Un bel “sì” ha reso felici tutti.