Linea Verde Estate torna con una nuova coppia su Rai 1: oggi la prima puntata

Angela Rafanelli riconfermata al timone di Linea Verde estate ma per questa edizione, al suo fianco non avrà Marco Bianchi. Per due edizioni consecutive, abbiamo visto Angela e Marco insieme ma per la stagione 2022, ci sarà un altro co-conduttore nel programma di Rai 1. Al fianco di Angela Rafanelli vedremo da oggi Peppone . Angela e Peppone quindi, sono i due nuovi conduttori delle nuove puntate di “Linea verde Estate”, in onda tutte le domeniche dal 12 giugno all’ 11 settembre alle 12.20 su Rai 1. La storica trasmissione, dopo i successi della stagione invernale, prosegue il racconto della “terra delle meraviglie”. Dal mare alla montagna, dai musei ai borghi antichi passando per la buona tavola, alla scoperta di ciò che rende l’Italia uno dei posti più belli del mondo. Poeti, santi e navigatori, ma anche gastronomi, chef e golosi: questa è l’Italia che piace e affascina il mondo, un Paese dalla grande tradizione culinaria e dal grande patrimonio di sapori e materie prime, grazie anche alla sua incredibile biodiversità.

Linea Verde estate: le anticipazioni della prima puntata

Angela Rafanelli e Peppone condurranno il pubblico di Rai 1 attraverso i rivoli delle tradizioni, delle storie, dei sapori, alla scoperta di un territorio che ancora non smette di stupire ed emozionare. Cascate, isole, laghi, montagne, colline, pianure, ma anche animali e specie vegetali, la magia del mondo rurale che modella la terra e che custodisce i suoi segreti tramandandoli di generazione in generazione. Per quanto riguarda la prima puntata, in onda oggi, 11 giugno 2022, i due conduttori ci porteranno alla scoperta delle Cinque Terre. La bellissima Liguria con la sua storia, i suoi paesaggi e tutte le sue meraviglie.

L’appuntamento quindi è per le 12,20 di oggi su Rai1. Non ci resta che augurarvi una buona domenica!