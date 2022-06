Sergente Rex il film di stasera su Canale 5 da non perdere: la trama

La domenica sera di Canale 5 per tutta l’estate sarà caratterizzata da film in prima divisione da non perdere. E si inizia oggi, 13 giugno 2022, con il film “Sergente Rex” con la regia di Gabriela Cowperthwaite. Preparate i fazzoletti perchè il film vi farà davvero emozionare e vi consigliamo di vederlo, se siete a caccia di una bella storia da seguire nella prima serata di oggi. La protagonista del film Sergente Rex in onda questa sera su Canale 5 è Megan. E’ una giovane marine chiamata a servire la sua patria in diverse missioni. Ma non sarà da sola; al suo fianco infatti, avrà il suo cane, Rex, un pastore tedesco…E’ bene ricordare che la storia di Megan, è una storia vera. La Leavey e il suo cane Rex, insieme, hanno portato a termine oltre 100 missioni e salvato tante vite, comprese le loro. Sono stati schierati a Fallujah nel 2005, poi a Ramadi nel 2006, dove sono stati entrambi feriti da un ordigno esplosivo.

Scopriamo qualcosa in più sulla trama del film in onda stasera su Canale 5 in prima visione.

Sergente Rex stasera su Canale 5: la trama del film

Megan Leavey è una giovane marine dell’unità artificieri partita per il fronte in Iraq con il suo cane Rex. Il fortissimo legame tra Megan e Rex, addestrato per affrontare i combattimenti accanto a lei, permette ai due di portare a termine tantissime missioni salvando molte vite umane. Sono stati schierati a Fallujah nel 2005, poi a Ramadi nel 2006, dove sono stati entrambi feriti da un ordigno esplosivo. Quando entrambi restano feriti in seguito a una brutta esplosione, Megan è costretta a congedarsi e, Rex rischia di essere soppresso. Tornata alla vita da civile, la coraggiosa caporale, farà di tutto per riunirsi all’animale. Inizierà una vera e propria campagna di sensibilizzazione e, grazie alla sua perseveranza, riuscirà infine ad adottarlo.

Lo sapevate che:

– la protagonista Kate Mara ha interpretato il ruolo della giornalista Zoe Barnes in “House of Cards”;

– il pastore tedesco che interpreta Rex è alla sua prima esperienza da attore.

Il film è attualmente disponibile su Netflix.

Cast: Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton.

Come è finita la storia di Megan

Megan ha vinto la sua battaglia nel 2012, grazie all’intervento del senatore Chuck Schumer potendo quindi evitare che il suo cane venissi soppresso. Ma Rex è morto il 22 dicembre di quell’anno, lasciando in lei un vuoto incolmabile: «Rex era l’unica costante nella mia vita», ha confessato Megan, rivelando che in effetti «non era gentile con tutti, ma nei miei confronti era molto protettivo».