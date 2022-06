Per Sanremo 2023 Amadeus punta su Chiara Ferragni: bis di serate per l’imprenditrice

Con ben sette mesi di anticipo sulla tabella di marcia, Amadeus ha annunciato un nome di quelli, che faranno sicuramente parlare e anche tanto, per il suo terzo Festival. Sul palco di Sanremo 2023 ci sarà per ben due serate, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale aprirà la kermesse canora più importante di Italia e chiuderà anche con la finalissima. Un annuncio che Amadeus ha fatto in grande stile, quello che riguarda la prima co-conduttrice del suo terzo Festival, nel corso dell’edizione del TG1 delle 20 di questa sera.

Amadeus punta su Chiara Ferragni: a Sanremo 2023 bis per l’imprenditrice

Sanremo 2023 andrà in onda su Rai 1 dal 7 febbraio, e quindi questo sarà il primo giorno in cui vedremo l’imprenditrice digitale sul palco dell’Ariston, all’11. Chiara Ferragni tornerà sul palco anche per la finale, per un bis. Con grande entusiasmo Amadeus ha dato il suo primo grande annuncio dal TG1 e immaginiamo che a breve, rivelerà anche qualcos’altro perchè questo terzo Sanremo, per Ama, si preannuncia un vero e proprio evento a livello mondiale. Ci stupirà con altri effetti speciali? Sono anni che il nome di Chiara Ferragni circola, era successo anche due anni fa ma poi la nascita della piccola Vittoria, prevista proprio a pochi giorni dalla settimana sanremese, aveva cambiato le carte in tavola ( e in quella edizione in ogni caso, è stato presente Fedez, per cui le polemiche sarebbero state inevitabili). E invece è il 2023 l’anno di Chiara Ferragni! E non vediamo l’ora di vederla sul palco.

⚡️ La news che non ti aspettavi il #20giugno: @ChiaraFerragni sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale di #Sanremo2023 pic.twitter.com/nIkdsZ2274 June 20, 2022

Ovviamente tifo da stadio in casa Ferragnez con alcune delle migliori amiche di Chiara, arrivate a seguire in diretta il Tg1 insieme a lei per questo annuncio! Da Chiara Biasi a Veronica Ferraro, è grande la felicità di tutte le amiche di Chiara altrettanto seguite sui social. E poi la gioia di Fedez: “Faccio uno spoiler, lo dico io prima di Amadeus, lo presenta mia moglie, lo presenta mia moglie”. “Grazie ad Amadeus per avermi voluta al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023″ ha scritto Chiara nel suo post sui social, con una foto che la ritrae al fianco di Amadeus.