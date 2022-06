Alessia Marcuzzi no reality si varietà: cosa farà su Rai 2?

Che cosa farà Alessia Marcuzzi su Rai 2 nella prossima stagione televisiva? Da mesi, Dagospia e Tvblog, offrono spunti di riflessione, tra anteprime e rumors che raccontano quello che dovrebbe succedere a settembre inoltrato, con il ritorno della conduttrice sulla seconda rete Rai. In queste settimane si era molto parlato della possibilità di un reality affidato alla Marcuzzi, in linea con quella che dovrebbe essere la proposta di Rai 2, una proposta che si rivolge soprattutto a un target giovane ( lo stesso pubblico che segue format come Il collegio o La caserma). Stando però a quanto si legge in uno degli ultimi articoli di TVblog, per la Marcuzzi ci sarebbe un’idea ben diversa. Non un reality ma un varietà e a dire il vero, questa idea, trova anche un riscontro nelle parole di Mara Venier che, ospitando in prime time nella festa di Domenica In la sua amica Alessia Marcuzzi, aveva parlato di un progetto al quale non si poteva dire di no. E un varietà, potrebbe essere davvero qualcosa a cui non rinunciare per la Marcuzzi, dopo quasi due anni di stop in tv.

Come sarà il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2? Le anticipazioni

Nell’articolo di Tvblog a firma di Hit, si legge: “Pare che al centro del programma ci sia un racconto del nostro paese, racconto a tutto tondo, centrando l’attenzione di puntata in puntata verso due anni per emissione “. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un impegno di sei serate e il programma dovrebbe andare in onda a novembre su Rai 2. Il vip chiamato a partecipare al programma, dovrebbe quindi essere “interrogato” su due anni ( non è chiaro su un biennio o due annate differenti, ad esempio il 1996 o il 2008). I protagonisti della serata dovrebbero essere chiamati a votare, giudicare, interrogati su questi anni, su tutte le tematiche, dagli eventi sportivi a quelli storici. Una formula che in qualche modo dovrebbe ricordare I migliori anni di Carlo Conti ma che in sostanza, dovrebbe essere un format diverso. Per giudicare, chiaramente, dovremo aspettare.

Invece per sapere se queste indiscrezioni di Tvblog si dimostreranno vere, non servirà molto tempo: la prossima settimana infatti saranno presentati a Milano i palinsesti e tutti i nodi verranno al pettine!