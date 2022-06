Chiude Mattino 5 News e il grazie più grande va al pubblico per gli ascolti record

E anche per Mattino 5 News è arrivato il momento dei saluti. Ultima puntata in diretta oggi, 24 giugno 2022 su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Un’ultima puntata piena di notizie, di attualità, con le ultime sull’Isola e dall’Isola e poi ovviamente anche i saluti. E’ stata una stagione lunga ma davvero esaltante per i due conduttori, una edizione, quella del 2021-2022 che ha regalato i migliori ascolti che si potessero avere al programma di Canale 5, ormai da mesi, tra l’altro, leader della sua fascia. Una leadership che mediaset non ha nessuna intenzione di perdere non a caso, questa mattina, Francesco Vecchi ha accolto nel suo spazio Simona Branchetti che, con Morning News, prenderà il posto di Mattino 5 News e farà compagnia al pubblico di Canale 5 fino a settembre. E in autunno ovviamente, nonostante le tante voci circolate e smentite, a guidare il programma, saranno come sempre Francesco Vecchi e Federica Panicucci. I due conduttori hanno salutato il pubblico di Mattino 5 News dando spazio a tutte le persone che lavorano dietro e davanti alle telecamere e permettono che il programma vada in onda e sia un programma seguitissimo e di successo. Poi il saluto finale con Federica Panicucci che ancora una volta ha deciso di ringraziare il pubblico, perchè se un programma va bene è merito dei telespettatori che apprezzano il lavoro svolto da tutti.

Un pubblico che non si è mai stancato del programma di Canale 5 anzi. Le puntate in onda in queste ultime settimane, nonostante l’arrivo dell’estate, sono state tra le più seguite, con record stagionale per il programma di Panicucci e Vecchi ( complice anche, ahinoi, la cronaca nera che ha scritto pagine bruttissime per il nostro paese).

I saluti di Federica Panicucci e Francesco Vecchi: Mattino 5 News torna a settembre

Nei minuti finali quindi i saluti di Federica e Francesco. “Grazie perchè ci avete seguito con grande amore e grande affetto” ha detto la conduttrice sorridente e raggiante.

Una super stagione è terminata ma noi vi aspettiamo a settembre!Vi auguriamo buone vacanze e grazie per essere stati sempre con noi ❤️#Mattino5 pic.twitter.com/tuJ8QtZjIs — Mattino5 (@mattino5) June 24, 2022

“Ci rivediamo a settembre” ha detto Francesco Vecchi augurando a Federica e a tutto il pubblico di Canale 5 delle buone vacanze. Da lunedì quindi spazio a Simona Branchetti con Morning News in onda sempre dalle 8,45 su Canale 5.