Mattino 5 News ed Estate in diretta: quando la cronaca nera fa impennare gli ascolti

Mattino 5 News ed Estate in diretta volano: gli ascolti di Rai 1 e Canale 5 sono perfetti nelle due fasce orarie in cui trionfa questa informazione.

Purtroppo, come spesso capita, la cronaca nera invade anche il piccolo schermo. E i casi di queste ultime settimane, lasciano davvero senza parole. Un ragazzino di 17 anni che ha ucciso sua madre; continui femminicidi. Gialli ancora irrisolti come quello di Liliana o di Beppe Pedrazzini, l’uomo gettato nel pozzo e trovato morto senza che nessuno dei suoi familiari denunciasse la scomparsa. Drammi familiari, che coinvolgono insospettabili, come quello di Mimì, un uomo scomparso da un anno e mezzo ; per il suo sequestro pochi giorni fa è stata iscritta nel registro degli indagati sua figlia. E poi c’è l’omicidio della piccola Elena, uccisa da sua madre. I programmi televisivi si riempiono di criminologi, di parenti delle vittime, di esperti, di analisti e opinionisti e si raccontano dettagli, morbosi e meno morbosi. Si cercano risposte, si lanciano ipotesi. E gli ascolti, inevitabilmente, crescono. Siamo ben lontani dagli anni pre covid, gli anni in cui qualcuno aveva ipotizzato e consigliato, di far sparire la cronaca nera dai programmi del mattino e del pomeriggio. La Rai ci aveva provato, la missione è fallita. La vita in diretta è diventato praticamente quasi solo un contenitore di cronaca da due anni, e lo stesso vale anche per gli altri programmi. Una mossa che ha portato ascolti e che sta funzionando anche ora, a giugno, in piena estate. Per il calendario, siamo ancora in primavera ma il termometro segna più trenta gradi in diverse regioni. Un periodo in cui, di norma, la tv, si tiene spenta. Non sta succedendo in questi giorni, anche per l’attenzione mediatica che, va detto, è nata intorno al caso della piccola Elena, la bambina siciliana uccisa da sua madre. Martina Patti, 23 anni, una relazione finita e andata male e l’omicidio che più indigna: una madre che uccide un figlio. Le modalità, il piano, il depistaggio: ci sono, ahinoi, tutte le condizioni per creare un caso, un caso televisivo, qualcosa di cui parlare, qualcosa che attira il pubblico. E gli ascolti dei programmi in onda in questi giorni su Canale 5 e Rai 1, ne sono una dimostrazione.

Sono i gialli dell’estate, è già successo. Pensiamo al piccolo Gioele, e alla sua mamma scomparsi in Sicilia. Era agosto, Chi l’ha visto fece una puntata speciale. Si scoprì che era stata la mamma a uccidere il piccolo e che poi si era tolta la vita. L’attenzione mediatica per mesi fu su quel caso, un giallo d’estate. E successo lo stesso il 26 agosto del 2010, quando da Avetrana, arrivò la storia della tredicenne scomparsa nel nulla. Era Sarah Scazzi. Anche in quel caso, non c’era nessuna scomparsa, c’era solo un cadavere, una ragazzina uccisa dai suoi familiari. Ed è triste dirlo, ma proprio in quella occasione si capì che l’informazione non deve e non può andare in vacanza. Che il telespettatore si informa ancora, spesso persino morbosamente, facendo indigestione, di notizie in tv. Non ci stupiscono quindi gli ascolti, eccezionali per il periodo, di Estate in diretta e Mattino 5 News in particolare.

E’ brutto parlare di ascolti e di casi di cronaca, ma purtroppo le due cose sono strettamente correlate e non ammetterlo, sarebbe ipocrita.

Gli ascolti di Mattino 5 News ed Estate in diretta

Mattino Cinque News ha raccolto 846.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte e 888.000 spettatori con il 23.1% nella seconda parte. Lo scorso anno, venerdì 18 giugno 2021, il programma di Canale 5 registrava la seguente media: 797.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 753.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 629.000 e il 13.5%). Non solo quindi share in salita ma anche oltre 100mila spettatori in più in una Italia che è tornata a vivere senza zone rosse, lockdown e quarantene varie ma con tanta voglia di “normalità”.

Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.705.000 spettatori con il 20.4%. Ricordiamo che lo scorso anno, nello stesso periodo, Rai 1 era rimasta accesa con la classica programmazione autunnale, per via dell’emergenza covid. Alberto Matano con il suo La Vita in Diretta portava a casa 1.855.000 spettatori con il 20.7% (presentazione a 1.746.000 e il 20.6%). Niente male quindi il risultato di Capua e Semprini che, dopo i saluti di Barbara d’Urso, hanno ripreso a incassare ascolti più che brillanti.