Nudi per la vita con Mara Maionchi su Rai 2: come sarà

E’ Rai 2 la rete sulla quale, nella prossima stagione televisiva, vedremo il maggior numero di novità. Soprattutto per quello che riguarda i programmi in prima serata. Tra le nuove proposte, nel palinsesto autunnale di Rai 2 arriva anche Nudi per la vita, un nuovo format in quattro serate iniziali. “Nudi per la vita”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Dagospia pochi giorni fa aveva anticipato il nome di uno dei protagonisti del format, dovrebbe essere Elisabetta Gregoraci. Nudi per la vita nasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici che possono salvarti la vita.

Ma come sarà il nuovo programma di Rai 2? Scopriamo quelle che sono le prime anticipazioni in attesa di vederlo. Nudi per la vita andrà in onda l’11 e il 12 settembre 2022 con le prime due puntate.

Nudi per la vita: come sarà il nuovo programma di Rai 2

Una mini serie emozionante, provocatoria, spettacolare, divertente e molto coraggiosa che vedrà alla guida di questi gruppi Mara Maionchi. E chi se non lei? Mara sostiene da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale. Il docu-reality racconterà la storia della messa in scena di una performance corale di ballo e striptease. I protagonisti dello show, abituati a calcare i palcoscenici dei teatri più famosi del nostro Paese, dovranno esporsi in modo diverso, esibirsi con orgoglio e autoironia in una coreografia che termina con uno spogliarello davanti al vero pubblico di un celebre teatro milanese. Spogliarsi di tutto su un palco e affrontare le proprie ansie con coraggio e ostinata ironia, come invito metaforico a non aver paura del proprio corpo, a tenerlo sotto controllo e ad accettarlo. E’ uno show audace e con una forte carica simbolica per lanciare con potenza un messaggio importante.

Non ci resta che attendere la messa in onda del nuovo programma di Rai 2 per capire come sarà e dare un giudizio!