Elisa Isoardi in tv dopo due anni: “E’ stata dura”

Da metà settembre Elisa Isoardi tornerà nelle case degli italiani protagonista del suo nuovo programma. Vorrei dirti che… è il nuovo programma della conduttrice che andrà in onda alle 15 su Rai 2 alla domenica. Un nuovo format che scopriremo insieme a lei solo a settembre. Per la Isoardi, un ritorno in un’altra rete, con un format tutto nuovo. E’ felice la conduttrice dopo questi ultimi due anni in cui si, ha fatto della tv ma non da protagonista. E’ stata una ballerina di Ballando con le stelle, è stata una naufraga dell’Isola dei famosi. Due esperienze che sicuramente le hanno dato tanto, ma la conduzione, resta tutt’altra cosa. Nella sua ultima intervista per Tv, sorrisi e canzoni, Elisa Isoardi spiega che cosa sta provando e che cosa ha provato nell’ultimo periodo, un po’ lontana dalla lucina rossa.

Due anni senza un programma tutto suo dopo l’addio a La prova del cuoco, cancellato anche per bassi ascolti. La Isoardi spiega: “All’inizio è stata dura, perché chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24. Con il senno di poi devo riconoscere che è stato giusto così. ” E poi ha aggiunto: “Quando corri troppo, è difficile stabilire dei parametri per capire le scelte giuste. È stato bello anche poter osservare. Oggi sono felice di rituffarmi a pieno ritmo in un programma come “Vorrei dirti che…” e vivere la redazione, partecipare alla scrittura.”

Cosa dobbiamo quindi aspettarci dal nuovo programma di Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi torna in tv con Vorrei dirti che: qualche anticipazione

“Lo descrivo in tre parole: cuore, territorio e cucina. È la sintesi della mia storia umana e professionale. Andrò in giro nei paesi della nostra bella Italia per essere testimone di storie in cui persone comuni voglio chiedere scusa o ringraziare un familiare” ha spiegato Elisa Isoardi nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni. E ancora: “ Il pretesto è un pranzo preparato con tutti gli ingredienti del posto. Un nipote che ringrazia il nonno, un figlio che chiede scusa alla mamma… Non mancherà l’effetto sorpresa perché se si sentono chiamare da Elisa Isoardi, forse inizieranno a preoccuparsi! Entrerò nelle loro case, ci sarà da emozionarsi.“

Poi ha aggiunto: “E poi sono contenta di poter far compagnia ai telespettatori perché la domenica pomeriggio è un giorno impegnativo soprattutto per chi è solo. Noi facciamo tv per chi la guarda e questo non dobbiamo mai dimenticarlo.”