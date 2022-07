Ascolti tv, niente boom per Mi chiamo Francesco Totti. Canale 5 si difende

Su Rai 1 Mi chiamo Francesco Totti non supera i 2 milioni di spettatori: nessun boom. Ecco i dati di ascolto del 24 luglio 2022

Niente boom per il docu film dedicato alla storia di Francesco Totti. Forse la Rai si aspetta qualcosa in più, visto il clamore mediatico intorno alla storia del divorzio tra Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma. Ma c’era da aspettarselo: chi ama il Pupone ha già visto il film sulle varie piattaforme streaming e poi non c’era nulla di nuovo sulla vicenda sentimentale che tanto interessa gli italiani in queste caldissime settimane di luglio. Gli ascolti del 24 luglio 2022 vedono comunque la vittori adi Rai 1 con Mi chiamo Francesco Totti che supera per un soffio il bellissimo film di Canale 5, The Ride.

Vediamo nel dettaglio i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 24 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Nella serata di ieri, domenica 24 luglio 2022, su Rai1 la prima tv di Mi chiamo Francesco Totti ha conquistato 1.840.000 spettatori pari al 14.3% di share. Vince quindi Rai 1 ma non si va neppure sopra i 2 milioni di spettatori, risultato moscetto.

Su Canale5 The Ride – Storia di un campione ha raccolto davanti al video 1.566.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.042.000 spettatori (7.5%) e 9-1-1 Lone Star 1.167.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl è scelto da 853.000 spettatori pari al 9%. Da segnalare che si tratta di una replica, di una puntata che era andata in onda di recente su Italia 1. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 803.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Caccia al tesoro totalizza un a.m. di 643.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Miss Marple ha registrato 373.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia’s Got Talent – Best Of segna 318.000 spettatori (2.5%). Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show è seguita da 282.000 spettatori (2.2%).