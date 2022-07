Antonella Clerici ringrazia Maurizio Costanzo per le belle parole

Le parole di Maurizio Costanzo, il grazie di Antonella Clerici

Maurizio Costanzo non ci pensa mai due volte prima di criticare o applaudire un collega o un programma e questa volta non c’è nessun commento negativo per Antonella Clerici, anzi il contrario. Maurizio Costanzo confida che uno dei programmi di Antonella Clerici è tra quelli che lui preferisce seguire in tv. La conduttrice ha ringraziato sui social per le belle parole che il giornalista ha riportato nella rubrica che cura tra le pagine della rivista Nuovo Tv. Chissà se Maria De Filippi ci resterà male, non è suo uno dei programmi che il marito preferisce. 83 anni ed è sempre uno dei pilastri fondamentali del mondo della televisione, a lui si rivolgono in molti per un consiglio, le sue critiche centrano sempre il punto. A sorpresa Maurizio Costanzo ha elogiato il programma di Antonella Clerici.

Maurizio Costanzo segue con interesse The Voice Senior

The Voice Senior è attualmente in replica con la seconda edizione. In attesa della terza Costanzo evidentemente il sabato sera si rilassa con la versione over di un talent ben noto.

“The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante – scrive Maurizio Costanzo – E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.

Letta la rubrica sul settimanale, letti i complimenti, Antonella Clerici ha ringraziato il collega per le belle parole postando una foto scattata durante L’Intervista in cui è stata protagonista e riportando quanto scritto da Costanzo su The Voice Senior. Segni di stima importanti, un’altra bella soddisfazione per la conduttrice Rai che dopo un anno di stop e di dispiaceri ha ripreso in mano il suo lavoro con ulteriore passione.