Buona la prima per Caterina Balivo che con Help-Ho un dubbio torna frizzante e ironica

Buono l'esordio di Caterina Balivo su Rai 2 con Help-Ho un dubbio: ecco i dati

Help-Ho un dubbio ha debuttato nella seconda serata del 2 agosto 2022 con il 5,2 % di share. Un buon risultato per un programma in onda in piena estate. Un programma sicuramente leggero, divertente a tratti ma anche poco credibile per altri aspetti. Si salva decisamente una Caterina Balivo che si lascia andare alla conduzione di un programma che la diverte, e si vede, e ritrova quello smalto che aveva perso, complici forse anche i temi da affrontare in Vieni da me nel periodo della pandemia. E’ sorridente, fresca, frizzante. Ha la battuta pronta Caterina Balivo che cerca di mettere in difficoltà i protagonisti di Help-Ho un dubbio o li aiuta. E’ un programma che ha scelto e che le piace. Peccato per le scelte fatte forse da altri, come la prima storia, ricca di stereotipi, di un ragazzo quasi 40enne che vive ancora con la mamma perchè così ha chi gli prepara pranzo e cena e pulisce. La partenza un po’ troppo recitata, potrebbe aver fatto scappare qualche spettatore. Forse per rendere godibile in tutto e per tutto Help-Ho un dubbio, andava fatta una selezione migliore delle storie, che possono essere credibili e non necessariamente banalotte e poco interessanti. La prima puntata ci ha raccontato 5 storie diverse, due più interessanti e meno stereotipate delle altre.

Come facevamo notare tra l’altro anche ieri su Twitter, sarebbe interessante vedere quello che succede dopo, visto che i concorrenti firmano un contratto e accettano la decisione del pubblico. Sarebbe interessante vedere se poi realmente è stato fatto quanto si è detto e accettato. Potrebbe essere una parte più interessante del programma. Ci ha risposto proprio Caterina Balivo in merito, spiegandoci che per questioni di tempo, non è stato possibile farlo per tutte le storie.

Avrebbe senso se poi si vedesse il dopo , tipo Gennaro che trasloca …si farà ? #HelpHoUnDubbio August 2, 2022

Buona la prima per Help-Ho un dubbio: gli ascolti del debutto

Se dobbiamo invece parlare solo di numeri, allora possiamo dire che la media di 538.000 spettatori, con il 5,2% di share è un ottimo risultato per Caterina Balivo e tutta la squadra di Help-Ho un dubbio. Resta da capire come mai il programma sia stato scelto per la seconda serata di Rai 2 e non sia andato in onda in prime time. Lo diciamo perchè in autunno la seconda serata di Rai 2 sarà programmata con altri titoli, per cui non è un esperimento in vista di qualcosa che potrebbe succedere…Solo una proposta per i telespettatori davanti alla tv alle 23 delle sere d’estate?