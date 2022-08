Sanremo 2023: Tiziano Ferro in gara? Oltre alla Ferragni, un ruolo anche per Fedez?

Tiziano Ferro e Fedez al Festival di Sanremo 2023? Questi i nuovi rumor sull'Amadeus Ter di Rai1

Mancano ancora poco meno di sei mesi all’inizio del prossimo Festival eppure sui settimanali in edicola e sui social online non si fa altro che parlare di Sanremo 2023. Dopo i primi rumor su potenziali concorrenti in gara, nelle ultime ore il settimanale Oggi avrebbe sganciato un rumor bomba su due potenziali protagonisti della competizione canora condotta da Amadeus il prossimo febbraio.

Il suddetto rumor eccezionalmente riguarderebbe Tiziano Ferro, che era già stato presente in un recente Festival di Sanremo di Amadeus, ma in qualità di ospite fisso del cast. Stavolta per il cantante di Latina emigrato a Los Angeles potrebbe liberarsi un posto in qualità di concorrente in gara…

Sanremo 2023: Tiziano Ferro concorrente in gara?

Sarebbe proprio questa la “pazza idea” di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo 2023. Dopo aver richiamato in gara cantanti del calibro di Elisa, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, il conduttore ravennate vorrebbe mettere in competizione con altri colleghi proprio Tiziano Ferro (una discesa in campo inedita, in quanto il signor “Rosso Relativo” non ha mai partecipato come concorrente al Festival canoro di Rai Uno).

Ma il settimanale Oggi aggiunge a questo anche un secondo rumor. Stando a quanto raccontano i loro ben informati giornalisti, infatti, assieme a Chiara Ferragni valletta / co-conduttrice nella prima ed ultima puntata, sul palco di Sanremo 2023 dovrebbe esserci anche il marito Fedez ma in un ruolo non ancora ben definito. Ipotesi? Forse dopo Rovazzi, toccherà a lui reggere i collegamenti dalla nave sponsor? Oppure gli verrà affidato un ruolo nel PrimaFestival?

In attesa di saperne di più, già altri rumor circolano attorno al Festival di Sanremo 2023. Nelle scorse settimane si è parlato dell’idea di una possibile ospitata di Britney Spears ma anche del ritorno sul palco del Teatro Ariston di concorrenti di lusso come Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e Al Bano.

Altre notizie legate al Festival di Sanremo 2023? Sappiamo per certo che la prossima edizione vedrà una conduzione di coppia affidata ad Amadeus e a Gianni Morandi. E non dimentichiamo che il numero dei concorrenti anche stavolta sarà venticinque, di cui tre presi da Sanremo Giovani (di scena a dicembre 2022 su Rai Uno).