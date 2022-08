Antonella Clerici non vede l’ora di tornare in tv e svela il complimento che le hanno fatto questa estate

Super entusiasta Antonella Clerici è pronta a tornare in onda con la nuova edizione di E' sempre mezzogiorno su Rai 1

E’ sempre mezzogiorno si prepara a riaprire i battenti e le novità per il programma di Antonella Clerici non mancheranno. Oggi, a Milano, conduttori e le conduttrici hanno avuto modo di commentare in qualche modo, quello che vedremo tra un paio di settimane nel day time della Rai, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto autunnale. E tra gli altri, c’era ovviamente anche Antonella Clerici che il 12 settembre tornerà in onda dal lunedì al venerdì con il suo E’ sempre mezzogiorno, programma che ha portato a casa ascolti più che brillanti nell’ultima edizione. Non a caso, in questa nuova stagione, la Lotteria Italia sarà abbinata proprio al programma del mezzogiorno di Rai 1, come era successo qualche anno fa con La prova del cuoco. Si giocherà quindi anche con chi avrà acquistato i biglietti della Lotteria Italia.

Dopo aver ricaricato le pile in vacanza con il suo Vittorio Garrone, la Clerici è pronta a tornare in onda tutti i giorni in diretta.

Antonella Clerici pronta a tornare in onda con E’ sempre mezzogiorno

In conferenza stampa, Antonella Clerici è sembrata come sempre, molto entusiasta in vista del suo ritorno nel day time di Rai 1: “Occupo da più di vent’anni, la fascia del mezzogiorno. La cucina fa parte di un intrattenimento più ampio. Partiamo dalle ricette ma ci saranno anche giochi, interviste, amici che vengono a trovarci. Cerchiamo di creare un clima rilassante.”

E poi ha spiegato qual è stato uno dei complimenti più belli che ha ricevuto parlando con la gente che in strada la ferma per parlare del programma. La Clerici ha raccontato: “Quest’estate, alcune persone mi hanno detto che siamo un antidepressivo naturale. Siamo leggeri ma non superficiali. Facciamo compagnia alle persone.” Nessuna anticipazione in particolare, in vista della prossima stagione, la Clerici ha concluso: “ Ringrazio la Rai e la Stand By Me. Squadra che vince non si cambia ma ci saranno piccoli cambiamenti”.