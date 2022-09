Federico N. è il nuovo tronista di Uomini e Donne: chi è

Federico N è il nuovo tronista di Uomini e Donne: ecco chi è, si racconta nel video di presentazione

“La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta” inizia con queste parole il video di presentazione di Federico N. il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ancora una volta sul trono ci sono due ragazzi con lo stesso nome, quando si dice il caso! Conosciamo già Federico Dainese, ex corteggiare di Veronica, promosso dalla redazione a tronista ma l’altro baldo giovane è un volto nuovo per il pubblico del programma di Maria de Filippi. Si presenta quindi raccontando qualcosa di se nel video di presentazione pubblicato ieri on line su Witty.

Il 30 a il 31 agosto sono state registrate le prime due puntate di Uomini e Donne che andranno in onda a metà settembre su Canale 5 e ovviamente, le anticipazioni trapelate in rete sono tante. Ma a presentarci i tronisti ci ha pensato direttamente la redazione di Uomini e Donne, con i classici video di presentazione disponibili su Witty.

Chi è Federico N. il nuovo tronista di Uomini e Donne

“Per me il coraggio non è strappare una pagina ma saperla voltare” ha detto il nuovo tronista di Uomini e Donne nel suo video di presentazione. Federico ha 25 anni ed è molto fiero di quello che ha fatto, del suo percorso di studi che lo ha portato anche a stare all’estero e di quello che è diventato. E’ un ingegnere aereonautico e si occupa della sicurezza di alcuni modelli di aerei, come spiega appunto parlando della sua passione che è anche il suo lavoro, un lavoro di grande responsabilità. Ha tre fratelli e una madre che ama moltissimo, il suo punto di riferimento, la sua Wonder Woman. “E’ una forza della natura, non si ferma mai” ha detto Federico parlando della sua mamma. “Non ho nominato mio padre perchè non ho nessun rapporto con lui, sono anni che non uso la parola papà, mio padre non è una cosa che dico” ha detto il ragazzo. “Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna, io sono stato l’uomo di casa e posso dirlo, mi sono fatto un mazzo tanto” ha raccontato il giovane. Si dice molto esigente e trasparente. “Sono un po’ fumantino e sbrocco facilmente ma sono un buono di cuore mi piace far star bene chi è al mio fianco. Voglio una donna forte, io sono un valore aggiunto, non la metà mancante, una donna presente che allo stesso tempo mi sfugga perchè la cosa mi deve un po’ bruciare. Vorrei adesso una famiglia da giovane” ha raccontato. E poi il gran finale: “Sono una testa di ca*** con una ca*** di testa”.