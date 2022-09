Estate in diretta saluta il pubblico di Rai 1: felici e commossi Roberta Capua e Semprini

Ultima puntata di Estate in diretta oggi 2 settembre 2022: i saluti di Roberta Capua e Gianluca Semprini al pubblico di Rai 1

Tempo di saluti anche per Roberta Capua e Gianluca Semprini che sono stati protagonisti dei pomeriggi d’estate di Rai 1 con Estate in diretta . In una stagione in cui l’Italia ha provato a ripartire dopo due anni e mezzo di pandemia, i due conduttori hanno raccontato l’Italia, tra gite al mare, il gossip Totti-Blasi ma anche le tante notizie di cronaca nera che purtroppo, non sono mancate. Una coppia affiatata, due grandi professionisti che hanno tenuti alti gli ascolti della rete. Alberto Matano riprenderà il testimone lunedì ma non avrà nulla di cui lamentarsi perchè i due conduttori di Estate in diretta, lasciano una buonissima eredità con una ottima media che ha portato la rete a esser leader di fascia per due mesi. E ovviamente, in questa ultima puntata di Estate in diretta in onda il 2 settembre, sono arrivati i saluti e i ringraziamenti di Roberta Capua e Semprini che si sono congedati dal pubblico che con affetto ha seguito il programma.

Chiude Estate in diretta: oggi l’ultima puntata

Con un breve filmato, Roberta e Gianluca e tutta la squadra di Rai 1, hanno salutato il pubblico ma anche mostrato quanta gente lavori dietro a un programma come Estate in diretta. Un programma che tiene si compagnia al pubblico a casa, che informa, ma che dà anche lavoro a decine di persone, questo non bisogna mai dimenticarlo!

La conduttrice poi ha preso la parola per salutare tutti: “Dobbiamo ringraziare il pubblico” ha detto dopo aver fatto la lunga lista di tutte le persone che hanno contribuito al successo del programma di Rai 1. “Vi abbracciamo praticamente uno a uno” ha detto Roberta Capua, ringraziando tutti per l’affetto dimostrato nel corso dell’estate. “Siete stati tantissimi , siete stati davvero tanti, vi ringraziamo di cuore” ha detto la Capua felice di aver fatto compagnia insieme a Semprini al pubblico della rete. E poi i due conduttori si sono ringraziati a vicenda, con gli occhi lucidi, hanno forse detto qualcosa senza dire nulla, si sono compresi con uno sguardo e anche questo, è il bello di una complicità lavorativa che nasce sul campo. Chiusura musicale poi con la voce di Marcello Cirillo.