Niente Domenica IN Show: Mara Venier concentrata sul pomeriggio

Domenica IN show in prima serata a settembre: salta il programma di Mara Venier

Il 9 settembre ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Domenica IN e Mara Venier svelerà quelle che sono le novità in vista della prossima edizione del programma. DavideMaggio.it ha anticipato però che la conduttrice, sarà impegnata solo nel pomeriggio. Salta infatti lo show che era previsto in prime time. Dopo il successo di Domenica IN Show , la puntata speciale pensata per salutare una stagione di grandi numeri del programma pomeridiano di Rai 1, Coletta aveva pensato di regalare altro spazio in prime time a Mara Venier e di fare anche un gradito regalo al pubblico, che tanto aveva apprezzato. In sede di presentazione di palinsesti, per la nuova stagione, a giugno, si era parlato della prima serata e di alcuni appuntamenti speciali con il programma di Mara Venier. Ma non ci sarà tempo e modo. A quanto pare Mara Venier ha deciso di concentrarsi solo sul pomeriggio della domenica, pronta alle nuove sfide che la aspettano. Quest’anno infatti, oltre “vedersela” con Maria de Filippi a distanza, per la sfida con Amici, ci sarà anche una nuova “nemica” che gioca in casa. C’è infatti grande attesa per il debutto del programma di Elisa Isoardi che andrà in onda su Rai 2 proprio alle 15. Programma che non dovrebbe impensierire in nessun modo la zia più amata dagli italiani ma si sa, solo con i dati auditel alla mano, si può commentare qualcosa! E noi non vediamo l’ora di entrare nel vivo di questa nuova stagione televisiva anche per tornare a commentare, divertendoci, proprio i dati di ascolto di tutti i programmi in onda.

Anche Stefano de Martino perde il suo Sing Sing Sing

Domenica IN show non è il solo programma del prime time a saltare. Nella giornata di presentazione dei palinsesti, come si può vedere anche nelle schede date ai media, era stato presentato il programma Sing Sing Sing, una nuova proposta per Rai 2, programma che doveva essere condotto da Stefano de Martino. Il programma però, almeno per questa stagione, non si farà e il De Martino tornerà invece in prima serata con una nuova edizione dell’ormai consolidato Stasera tutto è possibile.