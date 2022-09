Anche La vita in diretta torna il 5 settembre: Alberto Matano riparte

Dal 5 settembre 2022 torna in onda su Rai 1 anche La vita in diretta con Alberto Matano

E alla fine la Rai ha deciso di anticipare la partenza di alcuni programmi del day time, come era prevedibile. Non solo per dare spazio ad attualità e politica in vista delle elezioni del 25 settembre ma anche per non perdere troppo contatto con Canale 5 che, come annunciato a giugno, aveva già scelto il 5 settembre come data per la ripartenza del classico day time autunnale. Da lunedì quindi torna anche La vita in diretta ( ripartirà anche Oggi è un altro giorno con Serena Bortone). Il programma di Alberto Matano quindi prenderà il testimone lasciato da Estate in diretta e partirà il 5 settembre alle 17.05 su Rai 1. Sul comunicato stampa ufficiale della Rai, si parla di un rinnovato formato che ne ha fatto il programma leader nel pomeriggio televisivo. Ed è vero visto che nella passata stagione televisiva, La vita in diretta è stato programma leader della sua fascia, con molti punti di distacco da Canale 5 che ha dovuto accontentarsi di qualche sporadica vittoria.

“Un risultato dovuto anche al patto di fiducia e al dialogo costante che il conduttore ha stabilito con il pubblico” dicono in Rai. Una narrazione che attraversa la stretta attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Un flusso informativo che va dalle breaking news alle inchieste di cronaca. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e affidabile. Il cuore del racconto è rappresentato dagli inviati del programma che – come il conduttore ripete ogni giorno – sono “la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo reale”.

Uno sguardo attento, una finestra sempre aperta sul Paese con dirette e documenti filmati. Un racconto corale anche con il prezioso contributo dei giornalisti della Rai, tra sedi regionali ed estere. A connotare la parte pop del programma lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo, attorno al quale siedono i protagonisti della tv, dello spettacolo, del cinema, della fiction e del giornalismo. Un momento di approfondimento di temi legati al Costume e alla Società ma anche l’occasione per parlare di libri con i principali autori italiani. Un tavolo pop che tornerà anche in questa nuova edizione in partenza il 5 settembre: appuntamento quindi a lunedì su Rai 1.