Antonella Clerici nel nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno: “E’ cambiato il modo di cucinare”

Antonella Clerici torna alla guida di E' sempre mezzogiorno, mostra il nuovo studio e svela le novità

Antonella Clerici è già nel nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno e sui social mostra ai suoi follower i colori del bosco. Di certo cambierà qualcosa ma l’allegria e la leggerezza resteranno le stesse. E’ a Tv Sorrisi e Canzoni che la Clerici ha confidato le novità della prossima edizione, la terza. Le sembra impossibile siano già passati tre anni: “Mi sembra ieri che sono entrata in studio riprendendo la mia fascia del mezzogiorno”. Ricorda tutta l’emozione di quel giorno e oggi anticipa che squadra che vince non si cambia. Sui social uno dopo l’altro chef e collaboratori pubblicano post e storie sul ritorno nello studio di E’ sempre mezzogiorno. 12 settembre, lunedì prossimo, ci saranno tutti ma Antonella Clerici come sempre è alla costante ricerca di nuovi protagonisti, non si smentisce.

Antonella Clerici, stessa squadra ma con innesti nuovi

I protagonisti accanto alla Clerici restano gli stessi ma ammette che è sempre alla ricerca di “cuochi che abbiano a che fare con l’idea del territorio, della regionalità, della natura… che poi è il cuore del programma”. Aggiunge che quest’anno E’ sempre mezzogiorno sarà ancora più verde. Ci saranno storie da raccontare e anche chef che ogni tanto saranno ospiti nel bosco.

21 anni fa l’idea di portare la cucina in tv, oggi lo fanno tutti ma non nello stesso modo. “Adesso la cucina campeggia in ogni trasmissione televisiva e la mia idea è quella di dare delle ricette perché l’orario è perfetto ma anche di chiacchierare allargando il discorso alla natura, a tutto un mondo che ha a che fare con la provincia. Che è quello in cui credo fermamente”.

Oggi è cambiato il modo di cucinare: “Io stessa mi rendo conto che preparo ricette sempre più leggere: oggi le persone sono più attente alla salute, preferiscono piatti semplici e anche noi ci sposteremo verso una linea più gustosa e anche vegetariana; anche se non in senso stretto”. Appuntamento a lunedì 12 a mezzogiorno.