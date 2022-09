Quarto Grado riparte questa sera 9 settembre 2022: i casi di oggi

Inizia una nuova edizione di Quarto Grado si parte il 9 settembre 2022: vediamo tutti i casi di cui si parlerà questa sera su Rete 4

Dopo solo due mesi dall’ultima puntata, Quarto Grado torna a fare compagnia al pubblico di Rete 4 a a informare tutti i telespettatori che seguono con affetto, ormai da oltre 14 anni il programma. Quarto Grado debutta oggi, 9 settembre 2022, con la prima puntata della 14esima stagione. Una puntata in cui chiaramente si parlerà della notizia delle ultime ore, la morte della Regina Elisabetta e poi dei grandi gialli che il programma sta seguendo. Grandi gialli irrisolti ma anche scomparse recenti, e notizie in tempo reale con la solita squadra guidata e capitanata da Nuzzi.

Quarto Grado anticipazioni: tutti i casi di oggi 9 settembre 2022

Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità.



Al centro dell’approfondimento settimanale a cura di Siria Magri la scomparsa di Angela Celentano con una nuova pista che porta in Sudamerica . 26 anni dopo i genitori di Angela hanno cercato di diffondere in rete le immagini di come la ragazza sarebbe oggi. E questa age progression, facilitata anche dal fatto che Angela ha due sorelle che le somigliano tanto e che hanno contribuito materialmente alla creazione di questa foto, ha fatto il giro del mondo. E’ stata utile per rintracciare una ragazza che somiglia moltissimo alla foto, si attende ora il test del dna.

Nella prima puntata di Quarto Grado in onda anche anche caso di Liliana Resinovich che si sarebbe suicidata pochi giorni prima il ritrovamento del suo corpo privo di vita. Sono queste infatti le ultime novità che sono emerse poche settimane fa, quando il programma di Rete 4 era ancora in ferie, per cui non sono ancora molto note al grande pubblico.



E a “Quarto Grado” non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Una squadra che è stata riconfermata con l’atteso ritorno della Scampini che era stata assente negli ultimi mesi. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.