Ascolti tv: l’Italia campione del mondo, il Volley vola su Rai 1

Vola Rai 1 grazie alla nazionale di Pallavolo che ci regala una medaglia d'oro ed è campione del mondo: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

C’è sempre poco spazio sui canali tv in Italia per sport che non siano il calcio ma per fortuna ieri, Rai 1 ha fatto la scelta migliore che si potesse fare: mandare in onda la finale mondiale di Pallavolo sulla rete ammiraglia. Scelta che ha premiato visto che gli azzurri ci hanno regalato una delle partite più belle degli ultimi anni. Partita che è stata vista ieri in prima serata da una media di 3,7 milioni di spettatori ( e oltre il 22 % di share) ottimi numeri per i nostri azzurri che ci hanno regalato una notte davvero magica.

Che gara per la nostra nazionale di Volley. Dopo un primo set sofferto e perso contro la squadra più forte del mondo, la Polonia, che giocava in casa in una arena che era una vera e propria bolgia bianco rossa, i nostri giovanissimi azzurri ( età media della nazionale 24 anni) ci hanno regalato tre set perfetti, quelli che sono serviti a battere gli avversari e a salire sul gradino più alto del podio con la medaglia d’oro al collo. Una gara bellissima, una partita piena zeppa di emozioni che invita anche a far riflettere sullo spazio che uno sport come la pallavolo, potrebbe avere in tv anche durante il resto dell’anno e non solo per una finalissima mondiale.

Quella di ieri tra l’altro è stata davvero una giornata ricchissima di sport: dalla Serie A al gran Premio di Monza finito con un secondo posto per il ferrarista Le Clerc.

Gli ascolti dell’11 settembre 2022: che numeri per la Pallavolo

Su Rai 1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la prima visione di Harriet ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 – dalle 22.02 alle 23.30 – Bull ha raccolto 573.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 il film Aquaman fa 913.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori (5%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.54 – Zona Bianca è stato visto da 595.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 – dalle 21.18 all’1.30 – il ritorno di Non è l’Arena ha interessato 525.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 World Trade Center è stato seguito da 225.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove Ficarra e Picone – Sono cose che capitano segna 327.000 spettatori (2%).