Luca Tommassini a cena con Ilary Blasi, svela come sta dopo l’intervista di Totti

Come sta davvero Ilary Blasi lo svela uno dei suoi più cari amici, Luca Tommassini

Luca Tommassini è uno degli amici più cari di Ilary di Blasi, sabato scorso erano a cena insieme e dopo l’intervista di Totti l’ha sentita. La conosce bene, sa come sta adesso e a Oggi è un altro giorno sottolinea subito che è una donna molto intelligente e forte. Serena Bortone agita Tommassini, il coreografo è in imbarazzo, per lui non è semplice in questo momento gestire il forte legame che ha con Ilary Blasi, la curiosità di chi vorrebbe saperne di più sul gossip del momento e magari anche la voglia di difenderla davanti a tutti. Ilary Blasi non ha bisogno di essere difesa, è evidente che lei adesso voglia proteggere più di tutto i suoi figli. In studio c’è anche Enzo Miccio, anche a lui Serena Bortone chiede una battuta sull’argomento e non ha dubbi: vale sempre il vecchio detto delle nonne che i panni sporchi si lavano in famiglia. Non si parla così della madre dei propri figli, non come ha fatto Francesco Totti. Ilary è stata la sua compagna per 20 anni, ma come sta adesso, dopo che tutti hanno letto l’intervista dell’ex calciatore e che altri si sono aggiunti per raccontare chissà cosa?

Come sta Ilary Blasi lo racconta Luca Tommassini

Luca Tommassini e Ilary Blasi li abbiamo visti insieme anche in una freddissima vacanza in Lapponia. Era lo scorso novembre e Totti non c’era. Una vacanza della conduttrice con pochi amici, tra questi Luca Tommassini. Lui ha davvero vissuto tutto dall’inizio ma non si lascia sfuggire nulla, tranne un paio di cose.

“Io sono molto amico di Ilary e lei sta molto bene, è una donna molto intelligente e forte. Siamo andati a cena insieme sabato e mi ha rassicurato che sta bene”. Si sono sentiti anche dopo l’intervista di Totti e conferma che sta bene. “Non parliamo quasi mai delle loro cose familiari… Sono molto in imbarazzo in questo momento perché è difficile parlare di un’amica ma so che sta molto bene”.