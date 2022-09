Bake Off Italia 2022: brownie crollati, torte crude, fuori la concorrente sarda nella terza puntata

Tre torte americani non salvano la concorrente sarda: ecco chi lascia Bake Off Italia 2022 nella terza puntata

Continuano a lievitare pasticci e pasticcini sotto il tendone di Bake Off Italia 2022: il talent show di Real Time giunto quest’anno alla decima edizione. Nella terza puntata andata in onda questa sera 16 settembre 2022, i pasticceri amatoriali rimasti in gara si sono dovuto cimentare in tre prove tutte ispirate al mondo della pasticceria made in USA. A fare da anfitrione a queste tre sfida è stato ovviamente Damiano Carrata che dall’alto della sua esperienza è stato anche il protagonista della temuta prova tecnica.

Ma prima di balzare alla prova tecnica, i concorrenti hanno subito iniziato a scaldare i forni con la prova creativa: la realizzazione di una Brooklyn Cheesecake. Non una semplice cheesecake ma un dolce che vede al suo interno anche una gelèe di frutta. Nonostante la libertà data ai concorrenti di poter rifare il dessert a proprio piacimento, la prova non è stata affatto semplice…

Bake Off Italia 2022: la terza puntata, riassunto

Si è passati poi alla temutissima prova tecnica: la creazione di una classica torta di mele all’americana, “come quella che Nonna Papera mette sul davanzale a raffreddare” ci ha ricordato più volte il cast del programma. Il compito è stato reso ancor più difficile dal diabolico Damiano Carrara in quanto sono state chieste ben tre creme d’accompagnamento: una con base alcolica, una mouselline con noci pecan ed una più vellutata alla crema pasticcera. Nonostante il disastro generale, a uscirne vincitori sono i primi tre piazzamenti nella classifica annunciata dai giudici dopo gli assaggi: Mukesh al terzo posto, Davide al secondo e Paola al primo posto.

La puntata si è chiusa con una terza vertiginosa prova a sorpresa: realizzare una torre di 50 centimetri di brownie. Torri basse, crollate, sformate, sciolte: il disastro generale ha messo in evidenza solo due torri vicine all’altezza desiderata: quella di Stefano (51 centimetri) e quella di Davide (49 centimetri). Se la cava anche il divertito Gianbattista con una torre da 43 centimetri costruita come una vera torretta di mattoni.

Bake Off Italia 2022: la terza puntata, eliminato e grembiule blu

Prima dei saluti finali, è arrivato il momento delle belle e delle brutte notizie. A conquistare il grembiule blu per la seconda settimana consecutiva è il pasticcere amatoriale Davide. A rischio eliminazione, invece, ritroviamo ancora una volta Stefania e Gaia a cui stavolta si aggiunge Maria. La concorrenza ad essere eliminata è la sarda Stefania, con grande dispiacere dei suoi compagni d’avventura.