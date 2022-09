Ascolti tv sabato sera: Tu si que vales parte vincente, Amadeus cala e resta sotto

Nuova sfida al sabato sera tra Amadeus e Tu si que vales: vince Canale 5, tutti i dati del 17 settembre 2022

Prima sfida interessante del sabato sera ! Non siamo ancora agli scontri decisivi che vedranno Ballando con le stelle sfidare Tu si que vales, ma si inizia a fare sul serio. Nella serata del 17 settembre 2022, a contendersi il posto di programma più visto, da un lato il ritorno di Tu si que vales su Canale 5 ( che dovrebbe vincere a mani basse, come successo anche in passato) dall’altro Amadeus che regala ancora musica e spettacolo al pubblico di Rai 1 con il suo show musicale dall’Arena di Verona. L’Arena Suzuki ’60, ‘7o, ’80, ’90 è uno show per i nostalgici della grande musica, per chi ama cantare, per chi ama i grandi classici e non i tormentoni destinati a esaurirsi nel giro di una estate. Ed è proprio a questo pubblico che si rivolge il programma di Rai 1 capace di far ballare chi ama questi generi musicali, anche sul divano di casa.

I dati auditel però ci rivelano che ad aver vinto la gara agli ascolti della prima serata del 17 settembre 2022 è Canale 5 con la prima puntata di Tu si que vales. Il programma di Maria de Filippi torna nella sua classica formula, senza cambiare di una virgola anzi, fa persino un miracolo, quello di avere in studio Marcell Jacobs nel giorno del suo matrimonio, quando si dice il dono dell’ubiquità! Il programma di Canale 5 funziona e piace al pubblico che ne ha premiato il debutto. Lo scorso anno la prima puntata di Tu si que vales era stata vista da 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Ricordiamo che per via delle nuove misurazioni, tutti i programmi, seppur con una platea minore di pubblico, si ritrovano ad avere almeno un punto e mezzo di share in più rispetto al 2021.

Lo show di Amadeus, che lo scorso anno era stato trasmesso su Rai 1 il 25 settembre, era stato invece visto nel 2021 da una media di 3.873.000 spettatori pari al 21.9%

Gli ascolti del 17 settembre 2022: ecco i dati di ascolto della prima serata

La prima puntata di Tu si que vales è stata vista da una media di 3.864.000 spettatori con il 28.2% share. Il programma di Canale 5 perde qualche spettatore strada facendo ma si conferma leader.

La puntata di ieri dello show di Rai 1 con Amadeus è stata vista da 3.093.000 al 21.8% di share. Si perde quasi un milione di spettatori rispetto all’edizione del 2021. Share invece, praticamente identico.