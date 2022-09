Nuccetelli piange per Totti a Domenica In: “E’ troppo buono”

A Domenica In il pianto dell'amico di Totti che parla degli errori nel gestire la separazione da Ilary Blasi

A Domenica In si parla di Totti e Ilary Blasi, ognuno ha la propria opinione, Mara Venier difende entrambi, tra gli ospiti in studio anche Alex Nuccetelli, caro amico dell’ex calciatore. Perché si sono lasciati Francesco Totti e Ilary Blasi, perché tutto è finito in pasto a tutti? Si arriva alle immagini dell’ultima partita del capitano, l’addio alla sua Roma, per lui è stata la fine di tutto. Le ricordiamo tutti quelle immagini di Totti in lacrime, disperato, il suo addio alla Roma non è come quella degli altri calciatori che lasciano la squadra. Alessandro Nuccetelli guarda il video e piange ed è lì che tira fuori tutti i suoi pensieri sull’amico. E’ sempre lui che lo difende, parla poco di Ilary ma su Francesco avrebbe un mare di cose da dire.

L’amico di Francesco Totti a Domenica In

“Francesco a noi amici quando entrava in un campo importante ci portava dentro, ci chiamava quando scendeva dal pullman e diceva che stava bene così”. Nuccetelli ha gli occhi rossi, non trattiene le lacrime, pensa a quell’addio alla Roma, all’addio di oggi a Ilary e a tutte le persone che parlano male del suo amico.

“Francesco ha delle qualità immense, io non sono uno facile a commuoversi però rivedere queste immagini mi fa pensare a come ha passato il seguito di queste immagini e mi mette molta tristezza. Questo è Francesco Totti, è una persona che su tu gli dici che c’è un bambino in Brasile… lui mi manda il video del bambino immediatamente al mio telefonino” continua a commuoversi.

“Può anche gestire male alcune cose, attenzione non sto dicendo che lui è l’esempio su tutto ma se mi chiedi qual è il suo difetto più grande ti dico che è la bontà, è la generosità, quindi gli può accadergli di tutto”. A cosa si riferisce Nuccetelli? E’ stato troppo buono Totti? E con chi?