Francesca Manzini la sua lotta col cibo, dall’anoressia alla bulimia ma oggi si ama

Francesca Manzini ricorda la dieta da cui è iniziato tutto, dall'anoressia alla bulimia

Francesca Manzini ospite a Oggi è un altro giorno racconta tanto di se stessa, della sua vita, della famiglia, dell’amore, dei problemi con il cibo. Ha sofferto di anoressia, poi di bulimia e a Serena Bortone spiega: “Non ho voluto fuggire da me stessa tramite gli altri, era una distrazione, io ero proprio sorda, non mi conoscevo, ero un vulcano sempre in eruzione”. Ricorda delle frasi di suo padre che tempo dopo le fecero male. “Quando ho visto la mia famiglia distruggersi perché c’erano cose che nemmeno Beautiful… io per uscire da quel marasma mi chiudevo in camera e ballavo, cantavo, mi rinchiudevo nel mio mondo ma poi dicevo che forse ero esagerata, troppo eccesso”. Francesca Manzini cercava un equilibrio che non le era stato insegnato, si è lasciata andare. Aveva 16 anni e ha iniziato una dieta ma poi quando Francesca pesava 49 chili per 1,70 e il medico disse ai suoi genitori che era anoressica è accaduto altro. Mancanze di cui ha accusato i genitori che poi a modo loro hanno cercato di starle accanto ma è arrivata anche la bulimia.

Francesca Manzini a Oggi è un altro giorno

Ha capito con la psicoterapia che deve vivere nel presente e godere di ciò che ha, che deve evitare di sabotare se stessa. Le piaceva estremamente mangiare, si distruggeva anche così, poi ha accettato il passato, ha trovato un equilibrio, ha voluto farlo e ci è riuscita. Oggi è più bella che mai perché sta bene. E’ andata alla ricerca di suo padre, sono diventati amici, si era creato un bellissimo rapporto, Francesca Manzini era felice.

A Oggi è un altro giorno c’è una sorpresa per lei: entra il suo compagno, un uomo che ama profondamente e che ricambia tutto il suo amore. Un’emozione fortissima per la Manzini che piange appena vede entrare Marco. Con lui le delusioni in amore sono del tutto superate. Marco è barbiere ed è il sosia di Johnny Depp. Si sono conosciuti grazie ai social e si augurano il loro amore duri per sempre. E’ una grande forza ma in ogni caso oggi lei è serena, ha faticato tanto per trovare il suo equilibrio.