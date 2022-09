Pierluigi Diaco fa cadere a terra Carmen Russo mentre ballano a BellaMa’ (VIDEO)

Pierluigi Diaco cade mentre balla con Carmen Russo e fa cadere anche la ballerina nello studio di BellaMa'

Avrà fatto il picco di share in questo momento parecchio esilarante? Lo scopriremo domani ma sicuramente ha fatto il picco delle risate Pierluigi Diaco che dobbiamo ammetterlo, sta cercando in tutti i modi di far dimenticare la sua aurea di conduttore antipatico e spocchioso. E oggi, con la rovinosa caduta su Carmen Russo, ha mostrato le sue “debolezze”. Tutto è iniziato con l’intervista a Carmen Russo nella puntata di BellaMa’ in onda il 23 settembre 2022 su Rai 2. Il programma come saprete è in diretta per cui si vede realmente tutto quello che succede…Carmen, che non si ferma mai, dopo un travolgente balletto nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera su Canale 5, oggi è passata allo studio di BellaMa’ dove stava cercando di spiegare come si balla il Tuca Tuca a Diaco. Tutto stava filando liscio ma poi la Russo ha pensato di essere forse sulla pista di Ballando con le stelle, si è fidata troppo del suo compagno, Diaco appunto, e al momento del caschè, è finito tutto nel peggiore dei modi, nel senso che entrambi sono cascati a terra tra le risate dei presenti e la preoccupazione del conduttore che ha temuto di aver rotto qualcosa alla ballerina.

Pierluigi Diaco fa cadere Carmen Russo e cade insieme a lei mentre ballano

Il conduttore si è subito rialzato assicurandosi che la Russo non si fosse fatta male e fortunatamente, nonostante la caduta, nessuno dei due si è fatto nulla. La ballerina ha rassicurato tutti e come nel suo stile, ha ripreso a ballare come se non fosse successo nulla.