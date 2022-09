Ascolti tv: la nazionale vola al 30%, Brindisi batte Mentana

Ecco i dati auditel relativi agli ascolti del 23 settembre 2022 : vola la nazionale su Rai 1

Una serata diversa dal solito quella del 23 settembre 2022 con un palinsesto che ha visto degli scontri inediti che non si ripeteranno nelle prossime settimane. Nell’ultimo giorno utile per la campagna elettorale, le reti principali hanno acceso la loro attenzione sulle parole dei leader politici. E così ad esempio su Rete 4 non è andato in onda Quarto Grado, che ha ceduto il posto a una puntata speciale di Zona Bianca; su La7 Mentana ha preso il posto di Propaganda Live con la serata dedicata al voto. E anche su Rai 3 è andata in onda una puntata speciale di Agorà. Un palinsesto rivoluzionato che ha visto Rai 1 vincere la gara agli ascolti del 23 settembre grazie alla partita della nazionale con l’Italia di Mancini che a gran sorpresa, nella gara di Nations League ha battuto l’Inghilterra per 1 a 0. Nazionale che è stata seguita da oltre 6 milioni di share e che ha regalato a Rai 1 un ascolto medio pari al 30 % di share.

Nella sfida dei dibattiti politici, vince invece Rete 4 con Brindisi che batte Mentana di un punto di share.

Gli ascolti del 23 settembre 2022: vola la nazionale

Nonostante le delusioni degli ultimi tempi, la nazionale resta sempre la nazionale di calcio e ieri, gli ascolti hanno premiato i ragazzi di Mancini. Su Rai1 Italia-Inghilterra di Nations League ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 30.9% di share.

Su Canale5 Nessuno come noi ha incollato davanti al video 1.914.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Un’estate a Mykonos arriva a 1.149.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha raccolto 1.237.000 spettatori (7.3%). Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza è visto da 1.038.000 spettatori (5.5%).

Passiamo alla sfida tra talk. Terzo posto per Rai 3. Su Rai3 Agorà – Speciale Elezioni 2022 è seguito da 343.000 spettatori con l’1.8%. Primo posto per Rete4: Zona Bianca totalizza un a.m. di 904.000 spettatori (5.5%). Secondo posto per Enrico Mentana su La7 che con L’Ultima Parola registra 709.000 spettatori pari al 4.5%. Come potrete notare, le tre reti che hanno dato spazio alle elezioni, si piazzano dietro a Rai 1, Canale 5, Rai 2, Italia 1 e Nove.

Su Tv8 Un amore di testimone segna 255.000 spettatori (1.4%).