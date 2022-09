Marcell Jacobs si emoziona rivedendo le immagini del matrimonio a Verissimo

A Verissimo tutta l'emozione di Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza nel rivedere le immagini del matrimonio



E’ passata una settimana dal matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza e oggi 24 settembre 2022 sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Emozionati entrambi e Marcell Jacobs è il primo a parlare dopo aver visto il video del matrimonio, le immagini più belle. Un nodo in gola e gli occhi lucidi, è felice e ammette che se in gara ha imparato a gestire le emozioni adesso sta vivendo qualcosa che è del tutto nuovo. Anche Nicole è emozionata, quel giorno, il giorno del loro sì, ha pianto appena l’ha visto fermo davanti all’altare. L’uomo più veloce del mondo confida che a farlo commuovere quel giorno c’era anche la sua famiglia, non li vedeva da così tanti anni.

A Verissimo il matrimonio di Marcell Jacobs

“Ero molto emozionato. In gara ho imparato a gestire le emozioni, ma questa è una cosa totalmente nuova” ammette Jacobs che spiega: “L’unione delle nostre due famiglie, la sua dal Sud America e la mia dagli Stati Uniti, mi ha dato tantissimo. Ho trovato una moglie fantastica e mi supporta sempre in tutto. Cerca sempre di farmi vivere nel migliore dei modi”.

Suo padre non c’era e il campione olimpico ne parla ma liquida l’argomento con poche frasi: “Mio papà non c’è stato, sta vivendo un momento tutto suo, sta ritrovando un equilibrio. Tutti i miei parenti mi hanno fatto stare bene”. Guarda le immagini delle nozze e continua a ripetere che è un uomo fortunato. La sua Nicole conclude: “Appena l’ho visto davanti all’altare ho iniziato a tremare. Lui ha pianto tutta la cerimonia, è stato bellissimo”. Stanno insieme dal 2018, si sono incontrati in discoteca e dopo nove mesi già convivevano. Nel 2019 è nato il loro primo figlio, Anthony. Nel 2022 la piccola Meghan e senza dubbio il 2021 è stato un anno speciale con le Olimpiadi di Tokyo e le due medaglie d’oro vinte.