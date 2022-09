Iva Zanicchi ad Al Bano: “Speravo che a tuo figlio piacesse mia nipote”

Schietta Iva Zanicchi svela che aveva presentato la nipote ad Al Bano jr pensando ad un seguito

Che coppia Al Bano e Iva Zanicchi insieme a Verissimo, raccontano di tutto, complimenti a vicenda, sono due grandi della musica leggera italiana ma quando lei racconta della nipote e del figlio di Carrisi è la nonna che parla. Entrambi nonni ma Al Bano ha solo nipotini piccoli, i figli di Cristel, invece Iva Zanicchi ha nipoti che più o meno hanno la stessa età dei figli che il cantante di Cellino ha avuto con Loredana Lecciso. La ragazza inizia a raccontare di Luca: “Ha 24 anni ed è un ragazzo splendido, timido e riservato, si laurea quest’anno e non so se in ingegneria o architettura” ammette che non conosce bene quel campo, non è molto informata ma sa che suo nipote è davvero in gamba. Di Virginia, l’altra nipote, svela quanto è bella ma anche che sperava diventasse la nuora di Al Bano.

Iva Zanicchi orgogliosa dei suoi nipoti grandi

Silvia Toffanin mostra la foto della Zanicchi con la nipote, Virginia è davvero una bellissima ragazza: “Io la volevo fidanzare con suo figlio – si riferisce al collega che ha accanto a Verissimo – ma poi a tuo figlio non gli è piaciuta, vero?”. E’ incredibile la schiettezza della cantante, non si smentisce mai.

Al Bano ha invece un’altra risposta: “No, mio figlio è fidanzato” questo è il motivo per cui non ha avuto interesse per Virginia.

“Io speravo gli piacesse Virginia e invece ad Al Bano jr sono piaciuta io come nonna” prosegue Iva Zanicchi senza badare all’imbarazzo della nipote quando seguirà da casa l’intervista della nonna.

Tocca a Carrisi raccontare dei suoi nipotini: “Hanno 4, 3 e quasi 1 anno, sono i tre figli di Cristel… Ogni giorno mi mandano i report di quello che fanno. Come giocano, come si picchiano anche. Sono fantastici. E poi così piccoli parlano già quattro lingue. Il piccolo ha iniziato a fare la prima lezione di tennis e vederli in piscina cosa sono, sembrano delfini ma la cosa straordinaria è che a 4 anni parlano già 4 lingue, il croato compreso”.