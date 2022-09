Ascolti tv, Imma Tataranni 2 doppia Checco Zalone. Floris batte gli altri talk

Ottimo esordio per Imma Tataranni 3: la prima puntata conquista il 25% di share e doppia Canale 5. Ecco i dati auditel del 27 settembre 2022

E’ subito boom di ascolti per Rai 1 con le nuove fiction. Ad aprire le danze, nella serata del 27 settembre 2022 è stata Vanessa Scalera con il suo meraviglioso personaggio, Imma Tataranni. La seconda stagione della fiction ambientata a Matera è tornata, con gli ultimi episodi che saluteranno il pubblico di Rai 1 questo autunno. E ha lasciato il segno. La prima puntata di Imma Tataranni 2 è stata vista ieri da oltre 4 milioni di spettatori per circa il 25 % di share. Numeri che permettono a Rai 1, nella serata del 27 settembre 2022, di doppiare Canale 5 che ha proposto invece il film Tolo Tolo di Checco Zalone in replica. Siamo solo all’inizio: da domenica sera il palinsesto di Rai 1 con le nuove fiction e le proposte del prime time per l’autunno 2022 entrerà nel vivo ( venerdì sera ci sarà anche la prima puntata di Tale e quale show 2022) e i numeri, inizieranno finalmente a salire di nuovo…Ma vediamo adesso tutti i dati auditel relativi agli ascolti della prima serata di ieri, 27 settembre 2022, da segnalare, tra le altre curiosità, la vittoria di Floris e la risalita anche di Carta Bianca ( il programma di Rai 3 ha trattato anche temi di attualità oltre che di politica).

Gli ascolti del 27 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 la prima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore ha appassionato 4.424.000 spettatori pari al 25.2%. Ottimo risultato per la fiction di Rai 1 al suo ritono in onda.

Su Canale 5 la commedia Tolo Tolo ha raccolto davanti al video 2.346.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Portogallo-Spagna ha intrattenuto 1.190.000 spettatori (5.7%).

Nella sfida tra talk a poche ore dalle elezioni, vince Floris. Su La7 diMartedì ha registrato 1.192.000 spettatori con uno share del 7.8%. Seguono Rete 4 e poi Rai 3 con la Berlinguer che resta dietro per via della durata inferiore del suo programma.

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.012.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.000.000 spettatori con il 6.9% di share.

Su Tv8 Pechino Express segna 649.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai2 Bad Boys for Life ha interessato 727.000 spettatori pari al 3.9% di share. Ottimi numeri per Tv8, poco lontano da Rai 2. Sul Nove Air Force One ha raccolto 279.000 spettatori con l’1.6%.