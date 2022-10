Ascolti tv, Viola come il mare vs Tale e quale show 2022: chi ha vinto

Ecco tutti i dati di ascolto della serata del 30 settembre 2022 con la prima sfida tra Viola come il mare e Tale e quale show 2022

Prima sfida al venerdì sera ( il 30 settembre 2022) tra la nuova fiction di punta di Canale 5 e Rai 1 con il ritorno di Carlo Conti e del suo Tale e quale show. Viola come il mare avrà regalato ascolti degni di una prima serata a Canale 5? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti di ieri, venerdì 30 settembre 2022, che ci riveleranno, dopo le 10 del mattino, come sono andate le cose. Possiamo dirvi che sicuramente, c’è stato un forte interesse sui social per entrambi i programmi. Viola come il mare ha scatenato i commenti dei fan di Can Yaman e Francesca Chillemi, che sono tantissimi. Fan che va detto, si sono divisi. Non tutti infatti hanno apprezzato appieno la nuova fiction di Canale 5, c’è chi l’ha trovata troppo banale, chi ha apprezzato l’impegno dei due protagonisti ma non ha trovato guizzi particolari ( c’è persino chi ha fatto notare che molte scene ricordano alcune serie turche di cui Can Yaman è stato protagonista). E poi ci sono invece gli irriducibili, i fan dell’attore amatissimo in tutta Europa, che sono impazziti anche per il suo ruolo di investigatore in Viola come il mare.

Passando invece al capitolo Tale e quale show, il programma da 12 edizioni, è sempre lo stesso ma è il cast a fare la differenza e da due anni a questa parte, anche l’entrata di Malgioglio in giuria. Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno, senza indorare particolarmente la piccola. Complice anche la presenza di alcuni vip amatissimi sui social, come Rosalinda Cannavò, anche il programma di rai 1 è stato tanto commentato sui social. Come bene saprete, se amate le analisi dei dati auditel come noi, il fatto che se ne pari in rete non significa che ci siano altrettante persone davanti alla tv, per cui tutto può succedere.

La serata del venerdì tra l’altro è parecchio affollata: ci sono gli irriducibili che seguono con passione Quarto Grado; c’era nella serata del 30 settembre anche il debutto su Tv8 di Masterchef 11. E ancora sul Nove l’amatissimo Crozza. E su Real Time una nuova puntata di Bake Off Italia. Serata ricchissima. Solo i dati di ascolto ci riveleranno come sono andate le cose.

Gli ascolti del 30 settembre 2022: ecco i dati auditel relativi alla prima serata di ieri

La prima puntata di Tale e quale show è stata vista da 3,38 mln di spettatori e si porta al 21,1% di share. Numeri simili a quelli portati a casa da Viola come il mare che nella prima puntata ha incollato davanti alla tv 3,4 milioni di spettatori con il 20,4 % di share. Un buonissimo risultato per Canale 5 che ha spesso difficoltà a superare i 3 milioni di spettatori in prima serata.