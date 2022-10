Federica Panicucci e Francesco Vecchi oltre lo schermo: “Non siamo amici”

Alla domanda se sono amici tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi cade il gelo

Silvia Toffanin ha ospiti in studio Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è curiosa di sapere che rapporto c’è tra loro. La Panicucci precisa subito che a Mattino Cinque è padrona di casa da 14 anni, Vecchi invece da solo 7. Sembrano la luna e il sole anche se la Toffanin desidera evidenziare che sembrano molto diversi ma hanno molte cose in comuni, per esempio sono entrambi genitori. Non è poi una cosa che li accomuna molto. Lei ha due figli adolescenti, Sofia è ancora molto vicina anche fisicamente alla sua mamma. Un po’ anche Mattia anche se ha ormai il vocione: “Sono due ragazzini molto giudiziosi che mi chiedono sempre il permesso e un consiglio. Sono sereni, non hanno mai perso la loro direzione. Hanno più punti di riferimento e uno in più, che è Marco”. Iniziando dalla sveglia al mattino ci sono le prime differenze tra i due colleghi: Vecchi arriva in studio con il pigiama e le pantofole. Federica invece si alza verso 5 molto prima dei suoi figli, deve arrivare anche in tempo per il trucco.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Verissimo

Il lavoro ha portato fortuna a Vecchi perché grazie a Mattino Cinque ha trovato la donna della sua vita, la moglie. Una storia da fiaba ma nel suo caso è lui il principe addormentato. E’ sua moglie che ha fatto il primo passo, che gli ha fatto capire che c’era una vita in cui si poteva essere felici, oltre al lavoro.

Lo ricordiamo tutti l’incidente, quando la Panicucci insultava il collega fuorionda. Sembra che adesso vada meglio ma alla domanda sull’amicizia la risposta è del conduttore: “No, migliori amici no”. La Panicucci fa eco: “No, non lo siamo però c’è un quieto vivere”. Almeno su questo sono d’accordo. Complimenti quindi alla professionalità durante il lavoro, davanti alle telecamere. Rapporti solo professionali, così vanno d’accordo, senza essere amici.