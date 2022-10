Tale e Quale Show 2022: il grazie di Antonino e il desiderio che la madre non dimentichi questo momento

L'emozione di Antonino dopo la vittoria della prima di Tale e Quale Show, il suo grazie e il desiderio che la madre non dimentichi questo momento

Antonino ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2022 interpretando Marco Masini e c’è chi già prevede che sarà lui il vincitore di questa edizione. In ogni caso Antonino Spadaccino ha dimostrato ancora una volta il suo talento, la serietà e l’impegno che ha sempre messo nel suo lavoro. In tanti non si spiegano perché l’ex di Amici non sia un gran nome nella musica leggera italiana ma lui continua a sognare che possa accadere. Nel suo grazie a tutti per la vittoria di ieri sera a Tale e Quale Show c’è tutta la consapevolezza che la grande occasione non è ancora arrivata. Che sia questa la volta buona? Amadeus è stato avvisato ma come ha sottolineato Carlo Conti c’è bisogno soprattutto di una bella canzone da presentare al festival di Sanremo. Antonino ce l’ha, ne è convinto ma intanto si gode tutto l’affetto e gli applausi del momento.

Antonino a Tale e Quale Show 2022 per se stesso e per la madre

Questa era per lui la volta giusta, sentiva che era il momento di partecipare ed è arrivato in prima serata su Rai 1 nello show di Carlo Conti. L’ha fatto anche per la sua mamma. Antonino Spadaccino aveva già raccontato sui social della malattia della madre. Un anno fa ha confidato che la diagnosi di Alzheimer era definitiva che presto tutto sarebbe peggiorato. In quel momento la madre le disse che non voleva perdere i ricordi e gli chiese di fare cose pazze, solo così non le avrebbe più dimenticate.

E’ un po’ una pazzia partecipare a Tale e Quale Show, si rischia molto, ma l’ex cantante di Amici ieri a Tale e Quale ha dimostrato che l’unica follia è davvero non averlo in classifica tra gli artisti che oggi ci sono e domani nessuno li ascolta più. Sul palco porta se stesso e porta il desiderio di sua madre. Poco fa sui social ha scritto il suo grazie ma adesso ci crede anche lui che la grande occasione potrebbe arrivare. “Cominciare la nuova stagione di Tale e Quale 2022 Cantando Marco Masini e vincere la puntata con tutto l’amore che ho ricevuto e’ stato davvero emozionante.Avere d’unanimità dai quattro giudici, il doppio chapeau di Loretta Goggi e in particolare l’appello di Cristiano Malgioglio fatto ad Amadeus per il prossimo Sanremo…beh queste sono davvero grandi soddisfazioni. Voi mi conoscete, Faccio il mio mestiere da anni con amore e dedizione, sempre alla ricerca di quell’occasione che fino ad ora, e’ evidente, non e’ arrivata…Grazie per tutto l’amore e per il vostro supporto! Avanti così” se lo dice da solo “Avanti così” ma adesso sono in tanti a volerlo sul palco.