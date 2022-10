Ascolti tv: vince la Champions. Morgane non brilla, CartaBianca risale

Vince la Champions League su Canale 5 nella serata del 4 ottobre 2022: ecco i dati auditel di ieri

Un martedì sera ricco di proposte quello del 4 ottobre 2022. e una bella gara agli ascolti tv tra le principali reti generaliste. Vince il calcio con la Champions League su Canale 5 con la partita dell’Inter che ha sfidato il Barcellona. Quasi 5 milioni di spettatori per la gara di Champions. Su Rai 1 invece il ritorno di Morgane, la detective più geniale della tv, è stato accolto con un ascolto tiepidino. Non brilla la fiction francese come era successo con la prima stagione ma si superano i 3 milioni di spettatori, un buon risultato se si considera che il lunedì sera, la serie made in Italy su sui la Rai puntava molto, Sopravvissuti, non ha superato i 3,6 milioni. Ascolti quindi buoni per il martedì sera di Rai 1 che però resta indietro. Chi fa invece un balzo in avanti è Bianca Berlinguer che dopo mesi, in cui è rimasta indietro nella sfida con Rete 4 e La7, con il suo Carta Bianca torna a vincere la sfida dei talk. Su Tv8, sempre ottimo il risultato di Pechino Express in chiaro dopo la prima visione su Sky.

Gli ascolti del 4 ottobre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale 5 l’incontro di Champions League Inter-Barcellona ha raccolto davanti al video 4.736.000 spettatori pari al 22.5% di share. Mediaset vince anche al martedì sera, dopo aver conquistato gli ascolti del lunedì.

Morgane – Detective Geniale 2 ha appassionato 3,023.000 spettatori pari al 16.3%. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.124.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su La7 diMartedì ha registrato 978.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 718.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Tv8 Pechino Express segna 666.000 spettatori con il 3.5%.

Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 626.000 spettatori pari al 3.2% di share. . Sul Nove Non c’è più religione ha raccolto 250.000 spettatori con l’1.3%.