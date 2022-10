Morgan fa piangere Mara Venier nel fare gli auguri alla madre

Mara Venier non trattiene l'emozione nell'ascoltare Morgan e sua madre a Domenica In

Morgan si siede al piano, canta e suona un famoso brano di Luigi Tenco. “Cambierà diceva Tenco, ma cosa cambierà…” dice dopo l’esibizione di Vedrai ma Mara Venier non trattiene le lacrime. Il brano era dedicato alla madre di Morgan che domani compie gli anni, 78 anni. “Tu mi emozioni sempre” si dispera la conduttrice di Domenica In che non vorrebbe piangere ma conosce la storia di Marco Castoldi, pensa anche alla sua mamma che non c’è più. C’è un filmato della madre di Morgan, legge una poesia dal suo ultimo libro “Parole da Morgan” e arrivano altre emozioni. “Nella parola persa io mi spengo, non appartengo al mondo, aria che manca… e se io parlo a chi posso parlare… niente fa più male del niente” è una poesia che ha colpito sua madre perché sente dentro tutta la tristezza, la sofferenza, la mancanza. Vorrebbe che suo figlio fosse più felice. Anche questa volta racconta che non vede e non sente spesso suo figlio ma ciò che le importa è che stia bene, che possa avere il successo che desidera.

Morgan a Domenica In

“La poesia è un metodo per dire la verità, più si va avanti con gli anni e più la solitudine si fa vedere e sentire ma c’è anche un modo di accettarla e trasformarla in umanità, in sentimenti. Ci si sente non vivere ma si guarda il mondo che vive, è solo un momento, poi passa” spiega Morgan.

C’è poco tempo per dire altro, per vivere altre emozioni, per ascoltare altra musica e la Venier si augura che Marco possa tornare presto nel suo programma. Il finale è energia pura, un’energia che appartiene al passato ma ogni volta che Morgan canta Altrove il tempo non esiste più e nemmeno la solitudine, la tristezza, poi la musica finisce.