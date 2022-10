Sabrina Salerno, a Verissimo la sorella che ha conosciuto da pochi anni

A Verissimo il messaggio della sorella di Sabrina Salerno: si sono incontrate solo da adulte e da poco tempo

A Verissimo nella puntata di oggi 15 ottobre 2022 ci sono Sabrina Salerno e suo figlio Luca, per loro il messaggio della sorella della cantante. Sabrina Salerno riesce a non commuoversi, anche perché i messaggi sono pieni d’amore e allegria, quell’amore che ha cercato per tanti anni. Più volte la Salerno ha raccontato del suo passato, di un padre che non la voleva, trovato solo di recente ma perso di nuovo poco dopo e per sempre. “Ci siamo conosciute tardi, eravamo già due donne, due mamme, due figlie dello stesso padre ma con due vissuti diversi. C’è voluto del coraggio ad affrontare una sorella venuta fuori dal niente ma con te è stato facile perché sei dolcie istintiva, sincera, schietta, forse siamo entrambe poco diplomatiche ma quello che ammiro di più è l’animo guerriero. Tu hai sempre trovato il coraggio per rialzarti e andare avanti” è il messaggio della sorella di Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno con il figlio Luca a Verissimo

Un messaggio anche per il nipote Luca, che non ha conosciuto da piccolo ma che adora come qualunque altra zia è capace. Sabrina è felice: “E’ una sorella fantastica ed è un grande successo d’amore nella mia vita. Mi ha cercato lei, è stata molto coraggiosa. Magari un’altra persona non l’avrebbe mai fatto ma lei è andata un po’ contro tutti. Siamo riuscite a recuperare il tempo perso e siamo sorelle a tutti gli effetti” ma poi confessa che in realtà non potrebbero riuscire a recuperare gli anni passati, come l’infanzia. Con sua sorella un legame speciale, tutti hanno messo un muro nei suoi confronti ma non sua sorella Manuela.

Si ritrovano in tanti aspetti caratteriali, anche se hanno in comune un solo genitore. La sorella di Sabrina Salerno ha una figlia, anche con lei cerca un legame speciale ma non è sempre facile. Hanno tutto il tempo per continuare a costruire la loro famiglia.