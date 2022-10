Teo Mammuccari piange per la figlia ma ammette che non ha mai amato l’ex compagna

Forse un po' troppo sincero Teo Mammuccari nel raccontare del rapporto con Thais Wiggers, la mamma di sua figlia

L’intervista di Teo Mammuccari a Verissimo parte prendendo in giro Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Teo racconta che ha una relazione con la collega argentina, il suo tono è sempre lo stesso, ha voglia di ridere e far ridere ma poi arrivano le lacrime anche per Mammuccari. E’ quando Silvia Toffanin chiede al suo ospite di sua figlia, chiede a Teo Mammuccari di raccontarsi come padre che lui si commuove. Non riesce a parlarne, sua figlia è l’unico argomento che lo rende un uomo fragile. “Mia figlia quando ero piccola mi diceva che non la potevo rimproverare, aveva solo tre anni e sapeva quello che doveva fare” riesce così a parlare di sua figlia senza lacrime.

Teo Mammuccari e Thais Wiggers non è mai stata una vera storia

“Che padre sono? Attento affettuoso, scherzoso e scherzo sempre, lei è molto contenta di me, non riesco a trattarla da più grande, per me è una bambina ma è un’adolescente, ha 14 anni”. Confessa che non è geloso, sua figlia è bellissima ma ripete che non ha verso di lei nessun tipo di gelosia. Ha il fidanzatino ed è semplicemente protettivo, vuole sempre sapere dove si trova.

Parla del rapporto con la sua ex compagna, con Thais Wiggers: “E’ un rapporto da genitori, non è stato facile, la nostra è stata una storia iniziata per gioco e poi un giorno è nata questa gioia e ci siamo presi le nostre responsabilità ma era presto e i figli si fanno quando ci si conosce meglio ma siamo felici… Oggi abbiamo un rapporto sano ma non può essere bello altrimenti non ci saremmo separati, non mi va di essere ipocrita. Quando mi sono separato è stato doloroso, all’improvviso non ho più visto mia figlia, nel senso che prima ce l’avevo tutti i giorni in braccio. Le separazioni non sono semplici ma servono, tutto quello che ho passato mi è servito”.

Non era innamorato di Thais, lo ammette parlando della sua nuova compagna, la prima di cui si sia innamorato davvero. “Credo che nella vita c’è la passione, c’è l’infatuazione e c’è l’amore, sono tre passaggi fondamentali…”. Un’intervista di Teo Mammuccari diversa dalle altre, questa volta ha parlato di se stesso, per la prima volta ha parlato di Thais Wiggers con estrema sincerità, forse troppa.