Riccardo lascerà Uomini e Donne perchè ancora innamorato di Ida?

Riccardo potrebbe prendere una drastica decisione: lasciare per sempre Uomini e Donne? Ecco le ultime news

Vi ricordate le puntate di Uomini e Donne andate in onda qualche giorno fa, quelle in cui Maria de Filippi chiedeva a Riccardo e a Ida di chiarire quello che provano l’uno per l’altro? Bene, la Platano parecchio decisa, sembrava realmente aver voltato pagina ( e pare ancora essere rimasta coerente a questa sua nuova evoluzione). E lo stesso diceva di voler fare Riccardo Guarnieri, che esplicitava la sua convinzione: “Mettiamo un punto, non provo più niente, va bene così“. La saggia Tina Cipollari, faceva notare che nel giro di pochi giorni avremmo ritrovato i due a centro studio, per discutere sempre delle stesse questioni, convinta che in questa storia, non ci sia un punto da mettere. Per il momento forse quel punto lo ha messo la Platano, che da donna innamorata implorante, adesso è quella che dice no, che si mostra sicura e sprezzante e che esce con altri uomini. Una situazione che il Guarnieri mal tollera. Eppure fino a pochi giorni fa diceva di essere persino preso da Federica, tanto da meditare di passare sulle seggioline dei giovani per corteggiarla. E invece, stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, presto ce lo ritroveremo a lagnare di nuovo al centro dello studio, 4 anni dopo, avete capito bene, 4 anni dopo, ancora per la Platano. E va bene che i fan di Uomini e donne conoscono bene il caso: Gemma Galgani ha continuato a parlare del suo George per anni e anni, prima di dimenticare per sempre il gabbiano, che solo in questa edizione di Uomini e Donne ha cambiato lidi, e non è mai stato nominato…

Riccardo lascia Uomini e Donne?

Pare proprio che il bel Guarnieri, dopo aver passato una estate a divertirsi con altre donzelle ( come testimoniano le centinaia di foto circolare sui social nei mesi caldi), si sia ricordato di provare ancora qualcosa per Ida. Un sentimento che gli fa così tanto male, da portarlo a fare una riflessione. Potrebbe, si dice, arrivare a lasciare lo studio perchè mal tollera di vedere la donna, accanto ad altre persone, nel tentativo di costruire un qualcosa…Ma questo cos’è, amore o possesso? Perchè più che una forma di amore, di sentimento, questo sembrerebbe, un qualcosa di malato, una ossessione. C’è della tossicità in questa vicenda e da un certo punto di vista ci auguriamo che Riccardo lasci il programma, che si faccia una vita fuori dagli Elios e che Ida trovi pace, magari con un’altra persona al suo fianco.