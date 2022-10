Alessandro piange per Ida Platano e si dichiara: caos a U&D e un triangolo che si fa quadrato

E alla fine Alessandro si dichiara a Ida ma questa storia, che oggi è un triangolo, sta per diventare un quadrato: ne vedremo delle belle

Alessandro Vicinanza si è preso una bella cotta per Ida Platano e finalmente, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 19 ottobre, ha trovato il coraggio di ammetterlo. E’ stata Maria de Filippi a tirargli tutto fuori con le pinze, è chiaro, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Alessandro si è dichiarato a Ida, per la prima volta ha persino parlato di amore, ha detto che sente la sua mancanza, che ha bisogno di lei dall’alluce del suo piede alle punte dei capelli. Parole importanti quelle del Vicinanza che a quanto pare, a inizio stagione, aveva anche pensato di riavvicinarsi a Ida, e di essere pronto persino a un trasferimento a Brescia. Cosa che poi non era successa visto che su Ida, aleggia da sempre e per sempre, il fantasma di Riccardo Guarnieri. Oggi il cavaliere tarantino non c’era e Maria ha anche avuto in qualche modo vita facile nel gestire la situazione ( soprattutto perchè Roberta, a differenza di quanto successo in passato, non ha regalato sceneggiate particolari ma è rimasta parecchio sobria, nonostante tutto).

Potrete immaginare che nelle puntate di Uomini e Donne che vedremo nei prossimi giorni, il fantasma tornerà a palesarsi e questo complicato triangolo, pian piano diventerà un quadrato. Vi abbiamo infatti già raccontato nelle anticipazioni di Uomini e Donne, che molto presto, un po’ per vendetta, un po’ perchè davvero i protagonisti del programma di Canale 5 sono degni di una serie Netflix, Roberta si consolerà tra le braccia del Guarnieri. Poi entrambi torneranno a centro studio per raccontare che si sono solo divertiti una sera ma che non ci può essere nulla di più. Un triangolo dunque, che è sempre più quadrato e che porterà i protagonisti di questa storia a scontrarsi ancora e ancora.

Alessandro e Ida, come procede?

In attesa di vedere le prossime puntate di Uomini e Donne, possiamo dirvi che al momento, Ida e Alessandro, stanno continuando a vedersi. Certo, due persone “normali” e non interessate a quella luce rossa, avrebbero anche lasciato lo studio, per avere più tempo, per intrecciarsi nelle vite quotidiane senza mescolarsi con altri e senza dover essere protagoniste di litigate e casi. E invece no…Alessandro e Ida sono ancora protagonisti di Uomini e Donne ma pare, almeno così raccontano le persone che li hanno visti in giro per l’Italia, che si stiano ancora frequentando. E voi invece non perdete le prossime puntate di Uomini e Donne perchè Riccardo, ci regalerà altre interpretazioni degne di un film di Hollywood.