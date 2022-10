Da Alessandro il 2 di picche a Roberta: “Sono schifata”

Amara delusione per Roberta Di Padua: lei è pronta a lasciare lo studio con Alessandro, il cavaliere ci ripensa e balla con Ida dichiarando il suo amore

Puntata parecchio confusa quella di Uomini e Donne in onda oggi, 19 ottobre 2022, anche se il pubblico che legge le anticipazioni, sapeva come sarebbe andata a finire. Più di un’ora di programma dedicata ad Alessandro e a Roberta di Padua e alla loro conoscenza e poi il colpo di scena finale. La dama pronta a lasciare lo studio per iniziare una conoscenza fuori, il Vicinanza, sotto un treno per Ida Platano, senza vergogna. E del resto Roberta aveva sentito puzza di bruciato e quell’ombra di Ida la tormentava, eccome se la tormentava. E che per Alessandro, il bacio dato a Ida qualche settimana fa, non era solo qualcosa di casuale, era altrettanto chiaro. Oggi ci ha pensato Maria, per l’ennesima volta, a rimettere tutto in ordine. Lei che ormai da oltre 20 anni riesce a entrare nelle teste dei protagonisti di Uomini e Donne e a capire che cosa provano davvero. C’era una Roberta abbastanza presa ( spoiler alert, possiamo dirvi che le passerà presto, così presto da uscire a cena e baciarsi Riccardo, giusto perchè non vuole entrare in certe dinamiche, lei che di queste dinamiche è la regina) e c’è un Alessandro più che preso, non di lei però ma di Ida. Dopo una estate lontano dalla parrucchiera, ha capito di essersi innamorato di lei ma aveva smesso di lottare per un amore nel quale a quanto pare, credeva solo lui. Non a caso oggi a centro studio, sadicamente, Ida ha chiesto di dare un nome alla cosa che prova, per capire. In realtà aveva ben capito, voleva solo sentirgli dire che è innamorato di lui. E nel frattempo, mentre Ida ci mostrava il suo più bel sorriso, Roberta incredula alle sue spalle era completamente basita, scioccata da quello che stava succedendo.

La reazione di Roberta di Padua

Ci ha abituati a ben altro Roberta, lei che è stata capace di infiammare il pubblico di Canale 5 con lo storico schiaffo al Guarnieri e forse chissà, ci saremmo aspettati di più oggi. E invece ce la siamo cavata con un commento dal basso profilo: “Sono schifata, mi fai schifo, fino alle 4 di stanotte a dirmi cose, mi hai solo presa in giro”. Tutto sommato, è andata abbastanza bene.